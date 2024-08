Arkadiusz Kułynycz rozgoryczony po przegranej walce o brąz: Poświęciłęm rodzinę, byłem gotowy na medal

Polka zdobyła medal igrzysk olimpijskich dla Niemiec. Kim jest Paulina Paszek? Nie do wiary, jak do tego doszło

- Poświęcił pan rodzinę? Co ma pan na myśli?

Arkadiusz Kułynycz: - W ciągu ostatnich trzech miesięcy to łącznie chyba pięć albo sześć dni byłem w domu. Ciągle wyjazdy, poświęcenia, zgrupowania. Rodzina cierpi, szkoda. Niestety rywal był trochę lepszy.

- Na początku rywal za pasywność bronił się w parterze. Nie wykorzystał pan wtedy szansy.

- Z trenerem ustaliłem, że jeżeli będę atakował pierwszy w parterze, to będę starał się zaskoczyć Ukraińca. Początkowo to się udawało, niestety końcówka zaważyła, on troszeczkę też mnie odepchnął ręką, co poluzowało uchwyt i już niestety musiałem to puścić, bo bym na swoje plecy. Szkoda. Był plan, była taktyka, było zdrowie, oddane serce, ale dzisiaj się nie udało

- Jak pan podsumuje ten występ? Zaczął pan od zwycięstwa nad mistrzem świata...

- Tytuły nie walczą, to są igrzyska olimpijskie, każdy jest tutaj wybitnym zawodnikiem, każdy podporządkował wszystko pod ten start. Pierwsza walka, z aktualnym mistrzem świata, była udana, wykonałem moją akcję czyli rzut przez biodro. Szkoda, że później troszeczkę się to inaczej potoczyło. Jest mi przykro, bo byłem gotowy na medal, byłem przygotowany i taktycznie, i fizycznie, i mentalnie. Jest mi po prostu przykro.

- Medalu nie ma, ale potwierdził pan przynależność dp ścisłej światowej czołówki w tej kategorii wagowej.

- Jestem w czubie, ale szkoda, że dzisiaj bez medalu. Teraz na pewno muszę odpocząć, spędzić czas z rodziną, a później będziemy podejmowali decyzję, co dalej.

