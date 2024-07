Potężna burza po słowach Przemysława Babiarza. On to naprawdę powiedział na antenie TVP. Szok to mało powiedziane

Igrzyska olimpijskie to impreza wyjątkowa. Raz na cztery lata sportowcy walczą o swoje marzenia, bo dla wielu olimpijski medal to najważniejszy cel w karierze sportowej. Ale tylko nieliczni mogą dostąpić tego zaszczytu, aby stanąć na olimpijskim podium. Rzecz jasna rywalizacja dla zawodników to również sposób na zarobek i dla wszystkich sportowców święcących sukcesy na igrzyskach przewidziane są nagrody. Również i w tym roku medaliści mogą liczyć na pokaźny zastrzyk gotówki, jaki przyszykował Polski Komitet Olimpijski dla medalistów igrzysk olimpijskich Paryż 2024. Ale gotówka to nie wszystko.

IO Paryż 2024 nagrody dla polskich sportowców. Jest o co walczyć

Na atrakcyjne nagrody mogą liczyć przede wszystkim zawodnicy występujący w sportach indywidualnych. Złoto wyceniono na 250 tys. zł oraz mieszkanie dwupokojowe. W regulaminie PKOl-u przewidziany jest również diament, obraz, a także voucher na wakacje. Srebrni medaliści otrzymają 200 tys. zł, diament oraz voucher, a zdobywcy brązowego medalu o 50 tys. zł mniej.

W sztafetach, mikstach i załogach do siedmiu osób za złoty medal przewidziano 250 tys zł, mieszkanie jednopokojowe, diament, obraz i voucher na wakacje. Srebrni i brązowi medaliści otrzymają odpowiednio o 50 i 100 tys. zł mniej oraz nie mogą liczyć na mieszkanie. W sportach zespołowych kwota do podziału to 2 mln zł za złoto, 1,5 mln za srebro oraz milion za brąz. W każdym przypadku przewidziano również diamenty, obrazy i vouchery na wakacje.