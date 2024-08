i Autor: Instagram/ w_kracze Tak mieszka Andrzej Wrona

IO w Paryżu

Aż łzy nam popłynęły po policzkach, gdy zobaczyliśmy co się stało Andrzejowi Wronie. Siatkarzowi puściły hamulce, ogromne emocje

RoSz 17:03 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Mecz ćwierćfinałowy z udziałem reprezentacji Polski i Słowenii na długo pozostanie w pamięciach kibiców "biało-czerwonych". Było to bardzo emocjonujące widowisko, które zakończyło się happy-endem dla podopiecznych Nikoli Grbicia. Łzy to był obowiązkowy dodatek do tego wydarzenia, nie krył ich także ekspert "Eurosportu" - Andrzej Wrona, który z tej okazji dodał specjalny post w mediach społecznościowych.