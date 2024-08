Bartosz Kurek przerwał wywiad bohatera meczu Polska - USA. Kapitan polskich siatkarzy nie hamował się na antenie

Łzy płyną nam po policzkach po słowach Dariusza Michalczewskiego do Julii Szeremety. Poruszające nagranie legendy, co za przesłanie

Reprezentacja Polski dokonała niemożliwego na turnieju igrzysk olimpijskich w Paryżu. Podopieczni Nikoli Grbicia po gorszej grze w fazie grupowej rozpoczęli ćwierćfinał z wysokiego C. "Biało-czerwoni" przełamali wszystkim dobrze znaną "klątwę" i pokonali Słowenię 3:1. Jednak prawdziwa walka miała miejsce w półfinale turnieju w rywalizacji z USA. Po zwycięstwie w pierwszym secie Polacy stracili wiatr w żagle, co spowodowało porażkę w drugiej i trzeciej odsłonie. Czwarty set także nie rozpoczął się dobrze dla Polaków, a przeciwnościami losu na pewno był uraz Pawła Zatorskiego oraz Marcina Janusza. Podopieczni Nikoli Grbicia się podnieśli i najpierw odwrócili losy czwartego seta, a następnie doprowadzili do tie-breaka, w którym okazali się lepsi. Ciężko jest opisać słowami, co wydarzyło się w tym meczu, ale najważniejszy jest fakt, że awansowaliśmy do finału igrzysk olimpijskich.

Bartosz Kurek przerwał wywiad Grzegorza Łomacz i się zaczęło! Co za słowa kapitana

Tuż po meczu Grzegorz Łomacz rozmawiał z "TVP Sport" i rozpoczął mówić o ewentualnym stanie zdrowia kolegów z drużyny. - Zobaczymy, jak tam stan zdrowia chłopaków. Mamy jeden dzień dłużej do meczu, także na pewno fizjoterapeuci postawią wszystkich do pionu - zaznaczył bohater meczu Polska - USA. Nagle w kamerze pojawił się Bartosz Kurek, który bez zastanowienia wypalił te słowa. - Co on tu opowiada k****. Wszedł, wygrał mecz ma wielkie jaja, a czekał na te szansę bardzo, bardzo długo i zrobił co do niego należało. Szacun Grzegorz - podsumował kapitan reprezentacji Polski.