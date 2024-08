Carlos Alcaraz kompletnie rozkleił się po przegranym finale igrzysk z Djokoviciem. Hiszpan musiał przerwać wywiad, łamiące serce obrazki

Prawda o mężu Katarzyny Wasick wielu zszokuje. Tak na co dzień wygląda życie polskiej pływaczki, która bryluje na igrzyskach w Paryżu

W 2008 roku Djokovic przegrał walkę o finał z Rafaelem Nadalem. Na pocieszenie zostało mu zwycięstwo w walce o brąz. Po 16 latach marzeń o złocie - udało się. Nole pokonał... 16 lat młodszego Carlosa Alcaraza po trzech godzinach tenisowego boju. Wygrał w dwóch setach, ale w obu przypadkach potrzebny był tie-break. Tę wojnę nerwów dwukrotnie wygrał Djokovic, rewanżując się Alcarazowi za przegrany niedawno finał Wimbledonu.

Tuż po spotkaniu ekspert Eurosportu Alex Corretja zaprosił Alcaraza przed kamerę do krótkiego wywiadu. Już w trakcie zadawanego pytania Alcaraz nie wytrzymał. Kompletnie puściły mu wszystkie emocje i zalał się łzami. Nie był w stanie wykrztusić z siebie słowa, na moment oddalił się od Corretjy i kamery i wyrzucił z siebie łzy. Po chwili na szczęście wrócił do rozmowy, stać go było nawet na uśmiech.

- Ten mecz to był trudny moment dla mnie. W tie-brekau nie mogłem znaleźć dobrego momentu, było za dużo emocji, za dużo napięcia. To była bardzo bolesna porażka dla mnie - zdołał wyznać Carlitos, dla którego to był pierwszy występ w igrzyskach.

