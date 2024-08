i Autor: Marcin Gadomski/Super Express, Paweł Skraba/Super Express

Wielcy przyłączają się do akcji

Dariusz Michalczewski nie ma wątpliwości w sprawie Julii Szeremety i apelu „Super Expressu” . Wystarczyły mu dwa słowa

Niespełna dwóch tygodni potrzebowała Julia Szeremeta, by „kupić” serca polskich kibiców. Nie tylko sportowymi umiejętnościami na pięściarskim ringu, które zaprowadziły ją aż do walki o złoto, ale także spontanicznością, emocjami prezentowanymi między linami i poza bokserską areną, a przede wszystkim – radością czerpaną z tego, co robi. Teraz z wielu stron spływają na nią komplementy od wielkich postaci polskiego i światowego boksu. I apele, by 20-letnią zawodniczkę nagrodzić tak, jak olimpijską mistrzynię. Do akcji „Super Expressu” przyłącza się i Dariusz Michalczewski.