Ewa Swoboda dostała zadziwiającą propozycję. On naprawdę ją wyzwał, wszystko przed tysiącami fanów!

Ewa Swoboda będzie bohaterką bardzo ciekawego i dość nieoczekiwanego pojedynku? Okazuje się, że postać lekkoatletki bardzo przypadła do gustu słynnemu streamerowi, IShowSpeedowi. Twórca, który ostatnimi czasy wybrał się do Polski i stwierdził, że w naszym kraju bardzo mu się podobało, może przymierzać się do wyścigu z reprezentantką Polski. Kwestia ta poruszona została przy okazji najnowszej transmisji live amerykańskiego twórcy.

Ewa Swoboda zmierzy się z IShowSpeedem? Twórca chce wyzwania

W trakcie jednej z najnowszych transmisji live, I ShowSpeed został zapytany przez jednego z fanów, czy podjąłby się wyzwania i zmierzył w biegu z reprezentantką Polski, Ewą Swobodą.

- Jeżeli przyjedziesz do Polski jeszcze raz, musisz się z nią ścigać. Jedna z najszybszych dziewczyn na świecie teraz - napisał fan w trakcie transmisji IShowSpeeda.

Influencer postanowił zareagować na słowa fana mówiąc, że podjąłby się wyzwania, ale zapewne wygrałby ze Swobodą.

- Jej nazwisko to Swoboda. Widzowie, ta dziewczyna z Polski nie może mnie pokonać w wyścigu. Okay? Ja jestem poważny. Nigdy w moim życiu nie było takiego momentu, że zostałem przez kogoś prześcignięty. Nie żartuję. To jest powód, przez który wymyśliłem moją ksywkę, to dlatego ludzie nazywali mnie "Speed", kiedy byłem mały. Bo ja nigdy nie zostałem pokonany w wyścigach - mówił twórca.