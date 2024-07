Grbić skreślił go przed igrzyskami. Reprezentant Polski przerwał milczenie, koledzy z kadry od razu zareagowali

Grbić musiał skreślić wielu świetnych zawodników

Memoriał Huberta Wagnera jest już tradycyjnie elementem przygotowań dla polskich siatkarzy przed najważniejszymi imprezami. Udział w nim wzięło zdecydowanie więcej siatkarzy, niż pojedzie na igrzyska, wszystko jednak po to, by ten najważniejszy zespół mógł trenować w jak najlepszych warunkach. Brak powołania na tak ważny turniej, który rozgrywany jest tylko co cztery lata, z pewnością jest bolesny dla wielu zawodników. Najmocniej odczuł to chyba Bartosz Bednorz, ale nie tylko on ma za sobą dobry sezon klubowy, a ten reprezentacyjny zakończył już teraz. Wśród takich zawodników jest także Jakub Popiwczak.

Tomasz Fornal mówi o walce o wyjazd na igrzyska olimpijskie

Popiwczak ma za sobą bardzo dobry sezon w drużynie Jastrzębskiego Węgla - wraz ze swoim klubem libero sięgnął po mistrzostwo Polski oraz srebro Ligi Mistrzów. Ze względu na to do końca był on w grze o wyjazd na igrzyska – przetrwał pierwszą selekcję, dokonanej przed turniejem finałowym Ligi Narodów, jednak spośród zawodników zabranych na zawody w Łodzi Nikola Grbić musiał zrezygnować jeszcze z czterech i byli to Marcin Komenda, Bartosz Bednorz, Karol Kłos i właśnie Popiwczak. Komenda opuścił kadrę tuż po Lidze Narodów, Bednorz, którego skreślenie wywołało najwięcej kontrowersji, opuścił ją tuż po decyzji Grbicia, natomiast Kłos i Popiwczak zostali, by pomagać w przygotowaniach w trakcie Memoriału Huberta Wagnera.

Po zakończeniu wspomnianego turnieju towarzyskiego w kadrze zostali już tylko zawodnicy, którzy wyjeżdżają na igrzyska olimpijskie. Popiwczak, który ostatecznie przegrał rywalizację z Pawłem Zatorskim, postanowił pożegnać się z kolegami z kadry wpisem w mediach społecznościowych. – Bluza zapięta. Dzisiaj spędziłem swój ostatni dzień z kadrą w 2024. Jak zawsze było to ogromne wyróżnienie i mnóstwo frajdy Tryb trzymania kciuków odpalony, wy też dorzućcie coś od siebie i dajcie trochę wsparcia chłopakom, żeby ta DRUŻYNA zrobiła coś wielkiego – napisał Popiwczak. Pod jego wpisem pojawiło się wiele komentarzy od kolegów z drużyny: „Dzięki Piwko za wszystko” napisał Bartosz Kurek, „Dzięki Piwko” dodali Kamil Semeniuk czy Marcin Janusz. Swoje komentarze zostawili także Karol Kłos i Aleksander Śliwka.