Iga Świątek - Schmiedlova NA ŻYWO transmisja z meczu o brązowy medal w tenisie 2.08.2024

Iga Świątek i Anna Karolina Schmiedlova zagrają dziś o brązowy medal IO Paryż 2024. Gdzie oglądać mecz o 3. miejsce w tenisie? Dowiesz się tego poniżej. Dla Polki i Słowaczki będzie to mecz ostatniej szansy po przegranych półfinałach. Schmiedlova i tak jest już sensacją olimpijskiego turnieju, a ewentualny medal byłby historyczną niespodzianką, zwłaszcza że musi o niego powalczyć z liderką rankingu WTA i największą faworytką. Świątek przyjechała do Paryża po złoto, ale niestety przegrała w czwartek w półfinale z Chinką Qinwen Zheng i straciła szansę na medal z najcenniejszego kruszcu. Polska tenisistka mocno to przeżyła, nie brakowało łez, a już po 24 godzinach musi wyjść na kort powalczyć o brązowy medal. W starciu ze Schmiedlovą Świątek jest murowaną faworytką, jednak będzie musiała poradzić sobie z ogromną presją. Czy to się uda? Dowiemy się tego już dzisiaj, w piątek 2.08.

Mecz Świątek - Schmiedlova o brązowy medal igrzysk w Paryżu odbędzie się w piątek 2 sierpnia. Będzie to drugie spotkanie na głównym korcie, po zakończeniu meczu Alcaraz - Auger-Aliassime. Transmisja w TV na kanałach Eurosport 1 i TVP 1, a online w usłudze Max oraz na stronie sport.tvp.pl. Relację na żywo przeprowadzi portal Sport.se.pl! Zapraszamy do śledzenia walki Świątek o medal IO razem z nami.