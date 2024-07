Iga Świątek skuliła się z bólu! Bolesne chwile Polki na korcie. Aż ją przytkało

Iga Świątek zwinęła się z bólu w trakcie meczu z Danielle Collins! W trakcie meczu między Polką a Amerykanką, Collins zagrała piłkę tuż w okolice żeber reprezentantki "Biało-Czerwonych". Cała sytuacja wyglądała niezwykle groźnie, mamy wideo!

Iga Świątek została trafiona mocno piłką. Zamieszanie w trakcie meczu z Danielle Collins

Mecz między Świątek a Collins był starciem niezwykle emocjonalnym i wspaniałym pokazem sportu. Polka zdominowała pierwszy set, jednak w drugim doszło do przebudzenia Amerykanki, która wygrała pewnie. W trakcie starcia między paniami doszło jednak do bardzo groźnych scen w trzecim secie. W pierwszym gemie trzeciego seta Polka została uderzona bardzo mocno przez Amerykankę piłeczką. Liderka światowego rankingu nie potrafiła przejść obojętnie obok takiego bólu i niemalże nie przewróciła się od siły uderzenia. Mimo tego, że udało się jej utrzymać równowagę na nogach, tak musiała paść na kolanach, gdyż autentycznie straciła dech w piersiach i musiała odpocząć, aby móc wrócić do gry. Nagranie z tego incydentu pokazuje dobitnie, jak mocno Świątek została trafiona.