IO Paryż 2024: Plan dnia piątek 26.07 Paryż 2024 Czy Polacy startują dzisiaj na igrzyskach?

Igrzyska olimpijskie w Paryżu to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w tym roku. Co prawda rywalizacja rozpoczęła się już dwa dni wcześniej, ale dopiero w piątek, 26 lipca, odbędzie się oficjalna ceremonia otwarcia IO Paryż 2024. Będzie to z pewnością wyjątkowe wydarzenie – tak jak zwykle bywa w przypadku tej ceremonii, jest to wydarzenie kulturalne, na którym podziwiać możemy występy wielu artystów.

IO Paryż 2024: Plan dnia 26.07 Czy startują dziś Polacy?

Jak wspomnieliśmy, rywalizacja w ramach igrzysk olimpijskich rozpoczęła się 24 lipca i odbywała się także 25 lipca. Pierwszą Polką, która startowała w tym wydarzeniu, była łuczniczka Wioleta Myszor, która w rundzie klasyfikacyjnej zajęła niestety odległe, 54. miejsce na 64. startujące zawodniczki. Co ciekawe jednak, w dniu otwarcia igrzysk nie odbywają się żadne zawody! Na dziś organizatorzy przygotowali zatem jedynie ceremonię otwarcia.

Paryż 2024: Plan dnia piątek 26.07:

19:30 - Ceremonia otwarcia IO Paryż 2024