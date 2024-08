Jakub Kochanowski po porażce z Włochami: Rywal naprawdę mocno nas stłamsił

- Po takim meczu jesteście z czegoś zadowoleni?

Jakub Kochanowski: - Na pewno z tego, że w trzecim secie się podnieśliśmy po dwóch bardzo trudnych setach, w których przeciwnik nas naprawdę bardzo stłamsił. Mentalnie to dźwignęliśmy i doprowadziliśmy do czwartej partii. Ale łosi byli dzisiaj lepsi po prostu. Praktycznie w każdym elemencie wyglądali od nas lepiej. Także myślę, że jedyny mały pozytyw to właśnie to, że nie poddaliśmy się, tylko walczyliśmy do końca. Jednak Włosi praktycznie przez cały czas kontrolowali przebieg tego spotkania, więc na pewno mamy trochę materiału do analizy, a czasu nie za dużo.

- W ćwierćfinale zagracie ze Słowenią, która wygrała wszystkie mecze w grupie, w tym z Francją?

- To już pewne? My nie zagłębialiśmy się za bardzo w to, z kim zagramy. Wyszliśmy tutaj, żeby powalczyć, żeby wygrać to spotkanie, co się nam niestety nie udało. Ale OK, Słowenia... Myślę, że to nie ma większego znaczenia, bo z kimkolwiek byśmy tutaj nie zagrali, to od pierwszej do ósmej drużyny są to zespoły, które naprawdę mogą pokonać każdego. Tutaj naprawdę wygrać może każdy z każdym. Mamy tę Słowenię i OK zrobimy wszystko, żeby z nią wygrać.

- Ten słaby mecz z Włochami ciężko będzie wyrzucić z głów i podnieść się jak najszybciej po tym spotkaniu?

- Porażki nigdy nie są przyjemne i oczywiście nie jest to dla nas przyjemny moment, ale zrobimy wszystko, żeby przede wszystkim mentalnie wstać jak najszybciej i wrócić do naszej najlepszej sportowej dyspozycji.

- Co wam powiedział trener po meczu?

- Trener powiedział, żeby jak najszybciej zapomnieć o tej porażce i przygotować się na następny bardzo ciężki mecz. Że mam skupić się tylko na tym, co za dwa dni.

Notował i rozmawiał w Paryżu Michał Chojecki

