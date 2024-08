Jakub Kochanowski wyjaśnił dlaczego Polska jest w finale igrzysk olimpijskich. Mówił o ogniu, bardzo mądre słowa

Tego, co Tomasz Fornal powiedział po zwycięstwie z USA długo nie zapomnicie. Po prostu sztos, kibice go pokochają!

Polscy siatkarze przegrywali i wtedy Tomasz Fornal powiedział to. Przemowa 26-latka przeszła już do historii

Kochanowski grał jak z nut. Jego bloki doprowadzały Amerykanów do szewskiej pasji.

- Nie wiem, co się wydarzy w sobotę w finale. Cokolwiek by się nie wydarzyło, to już mamy ogromny sukces. Ciężko uwierzyć, że coś takiego stało się po tylu problemach, których doświadczyliśmy – powiedział Kochanowski przed kamerą Eurosportu, a potem został poproszony o wyjaśnienie, co właściwie stało się, że Polacy odwrócili losy tego spotkania.

- Nie mam pojęcia jak to się stało. Był taki moment, ze tak naparli na nas, ze ciężko było. Ogień odpaliliśmy w czwartym secie – dodał Kochanowski.

Jakub Kochanowski: Odpaliliśmy ogień w czwartym secie

Szczęśliwy był również Bartosz Kurek, kapitan reprezentacji Polski, który po meczu nie krył wzruszenia.

- Nigdy się nie poddawać. Szczególnie, jak coś nie idzie po twojej myśli. I nie bać się tego, że sić poniesie porażkę. Dziś dokonaliśmy rzeczy niemożliwej. Teraz było trochę więcej stresu. W półfinale był dużo większy poziom, to był poziom stratosferyczny. Musieliśmy przyjmować niesamowite bomby. W tym czwartym secie byliśmy troszeczkę pod wodą, ale jako cała grupa zdecydowaliśmy, ze tego nie przegramy. Odwróciliśmy ten mecz – zakończył szczęśliwy Kurek.

