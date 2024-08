Jan Tomaszewski podsumowuje igrzyska olimpijskie. Polityka zabiła święto sportu? [NA ŻYWO]

Francuzi pożegnali igrzyska z wielką pompą, ale Amerykanie... Już teraz dali nam przedsmak tego, co czeka nas za 4 lata!

Julia Szeremeta wypaliła w sprawie finału olimpijskiego. Nie ukrywa mocnej opinii, to powinno zostać dokładnie sprawdzone!

Tak złych igrzysk olimpijskich wykonaniu Polaków nie było od blisko siedemdziesięciu lat. Ostatni raz Montrealu w drugiej połowie XX wieku Biało-czerwoni wrócili z tylko jednym złotym medalem. Niestety, podczas tegorocznych zmagań mówiło się wiele nie tylko o zmaganiach sportowców, ale również o polityce, która zdominowała igrzyska. Od ceremonii otwarcia aż do zakończenia wiele dyskutowano na tematy kompletnie niezwiązane ze sportem. Czy przez to igrzyska zostały zabite przez politykę? W specjalnym programie "Super Expressu" podsumowującym IO w Paryżu skomentuje to stały ekspert Jan Tomaszewski.

