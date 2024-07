Zwiedziliśmy wioskę olimpijską w Paryżu z naszymi reprezentantami. "Jest ogromna! Do stołówki jeździmy rowerem!"

Kim jest Aleksandra Szczygłowska?

Aleksandra Szczygłowska to 26-letnia polska siatkarka grająca na pozycji libero. Urodziła się w Elblągu i tam zaczęła przygodę z siatkówką. Od kilku sezonów mieszka i gra w Rzeszowie, a do reprezentacji Polski trafiła wraz z przyjściem Stefano Lavariniego w 2022 roku. W dwóch pierwszych sezonach była przede wszystkim drugą libero i zmienniczką Marii Stenzel, ale w tym roku stała się jedną z liderek drużyny. Wobec problemów zdrowotnych koleżanki i jednocześnie rywalki na pozycji znakomicie wykorzystała szansę otrzymaną od trenera i przed igrzyskami otwarcie jest w kadrze podstawową libero.

Sonda Czy polskie siatkarki zdobędą medal igrzysk olimpijskich w Paryżu? Tak! Nie Trudno powiedzieć

Aleksandra Szczygłowska - reprezentacja

Szczygłowska wiele zawdzięcza Lavariniemu, który jako pierwszy selekcjoner powołał ją do reprezentacji. Już w pierwszym sezonie w Polsce Włoch zaufał tej libero i korzystał z jej usług w Lidze Narodów, a także zabrał ją na mistrzostwa świata rozgrywane w dużej mierze w naszym kraju. Rok później nikogo już nie dziwiła obecność Szczygłowskiej w kadrze, która zdobyła brązowy medal Ligi Narodów, dotarła do ćwierćfinału mistrzostw Europy, a także wywalczyła bezpośredni awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Siatkarka DevelopResu Rzeszów była jednak w cieniu Stenzel, a przełomem okazał się 2024 rok. Szczygłowska w związku z problemami zdrowotnymi koleżanki została pierwszą libero reprezentacji i wydatnie przyczyniła się do obrony 3. miejsca w Lidze Narodów. Jej wkład w dobre wyniki drużyny docenił selekcjoner, który na igrzyska powołał obie świetne libero, ale publicznie namaścił jako "jedynkę" właśnie Szczygłowską.

Aleksandra Szczygłowska - klub

Obecna reprezentantka Polski swoją karierę zaczęła w wieku 10 lat w MKS Truso Elbląg. Z seniorską siatkówką zderzyła się już jako nastolatka w barwach KS Orzeł Elbląg, a w sezonie 2017/18 zadebiutowała w najwyższej klasie rozgrywkowej, grając w Budowlanych Toruń. Następne dwa sezony spędziła w pierwszej lidze w barwach UNI Opole, skąd trafiła do BKS-u Bielsko-Biała i wróciła do Tauron Ligi. Już po sezonie na najwyższym szczeblu zainteresował się nią jeden z najlepszych polskich klubów - DevelopRes Rzeszów. Szczygłowska gra w nim od 2021 r. i zdobyła już dwa Superpuchary Polski (2021, 2022), Puchar Polski (2022), a także trzy srebrne medale w lidze (2022-2024).

Aleksandra Szczygłowska - rodzina

Ważną rolę w karierze każdego sportowca odgrywa rodzina i nie inaczej jest w przypadku Szczygłowskiej. Jej wdzięczność za wkład w rozwój siatkarskiego talentu widać m.in. w mediach społecznościowych, gdzie nie brakuje wpisów poświęconych rodzinie. Na Instagramie 26-latki można znaleźć nie tylko jej rodziców, lecz także dziadków, rodzeństwo, a nawet kuzynów. Sport był jej niemalże pisany - ojciec był piłkarzem, mama Ada i ciocia grały w piłkę ręczną, a młodszy brat Tymon także trenuje piłkę nożną. W internecie brakuje z kolei informacji na temat ewentualnego partnera Szczygłowskiej.

Aleksandra Szczygłowska - sylwetka

Aleksandra Szczygłowska

Data urodzenia: 22 marca 1998

Klub: KS DevelopRes Rzeszów

Numer: 12

Sukcesy reprezentacyjne:

Liga Narodów - brąz (2023, 2024)

Sukcesy klubowe: