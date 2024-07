Kim jest Norbert Huber? Sylwetka siatkarza reprezentacji Polski: medale, sukcesy, rodzina

Norbert Huber urodził się 14 sierpnia 1998 roku w Brzozowie. Występuje na pozycji środkowego bloku. Mierzy aż 207 cm. Jego wielką bronią są bloki, z których często korzysta podczas meczów. W historii polskiej ligi siatkówki zapisał się mecz z 10 grudnia 2023 roku, kiedy to w spotkaniu PlusLigi Projekt Warszawa - Jastrzębski Węgiel zanotował aż 13 udanych bloków. Była to 11. kolejka Plus Ligi. W sumie w całym sezonie 2023/24 zaliczył 149 udanych bloków, co rekordem punktów zdobytych w ten sposób w historii PlusLigi. Podczas Gali Polskiej Siatkówki 2024 został wybrany Siatkarzem Sezonu PlusLigi 2023/24.

Norbert Huber: rodzina, dzieci

Ubiegły rok był wyjątkowy dla Norberta Hubera nie tylko ze względu na fantastyczne osiągnięcia sportowe. Układało mu się również w życiu osobistym. W grudniu przyznał, że nie jest już singlem. Okazuje się, że serce ponadwumetrowego siatkarza skradła 34-letnia Sandra Tomiczek. Piękna modelka często pojawiała się na meczach ligowych Norberta, była również na jego występach w reprezentacji Polski. Miejmy nadzieję, że podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu przyniesie swojemu ukochanemu furę szczęścia. Kibicujemy i... czekamy na pełne miłości zaręczyny i wesele!

Norbert Huber: ciekawostki i sukcesy

Mało kto wie, że postrzeganie sportu Norberta Hubera zmieniło przeczytanie pewnej książki. – Po kontuzji był moment, że uważałem, że wrócę, by być na tym poziomie, na którym byłem poprzednio, ale przez jedną książkę, którą przeczytałem, pod tytułem „Nieustępliwy” (opowieść trenera personalnego amerykańskich gwiazd sportu – red.), zmieniło mi się myślenie, tak by być lepszym i nie zadowalać się tylko tym, że jest się dobrym – wyjaśniał "Super Expressowi" Huber, mistrz Europy z ubiegłego roku.

Norbert Huber - sylwetka siatkarza reprezentacji Polski

Data urodzenia: 14 sierpnia 1998 roku

Miejsce urodzenia: Brzozów (województwo podkarpackie)

Wzrost: 207 cm

Pozycja: środkowy bloku

Kluby: 2012–2013 SMS Brzozów, 2013–2017 AKS Resovia, 2014–2017 SMS PZPS Spała, 2017–2019 Cerrad Czarni Radom, 2019–2021 PGE Skra Bełchatów, 2021–2023 Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, od 2023 Jastrzębski Węgiel

Sukcesy reprezentacyjne:

Mistrzostwa Europy Juniorów: złoto 2016

Mistrzostwa Świata Juniorów: złoto 2017

Liga Narodów: złoto 2023, srebro 2021, brąz 2019 i 2024 (2x)

Puchar Świata: 2 miejsce 2019

Mistrzostwa Europy: złoto 2023

Sukcesy klubowe:

Puchar Polski 2022 i 2023

Mistrzostwo Polski 2022 i 2024

Liga Mistrzów 2022 i 2023

