i Autor: AP PHOTO/MANU FERNANDEZ Magda Linette

Paryż 2024

Linette – Andriejewa relacja NA ŻYWO: Świetny początek Linette! Już przełamała Rosjankę [WYNIK LIVE]

Magda Linette w piątek, 26 lipca, wygrała turniej WTA 250 w Pradze, a już w niedzielę, 28 lipca, rozpoczyna walkę na igrzyskach olimpijskich! Już na stracie będzie mierzyć się z niezwykle groźną rywalką, półfinalistką Rolanda Garrosa, Mirrą Andriejewą. Co ciekawe, ledwie 17-letnia zawodniczka tego samego dnia co Linette... także wygrała turniej rangi WTA 250! która z tenisistek lepiej poradzi sobie ze zmęczeniem i adaptacją do paryskich kortów?