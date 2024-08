Mocne słowa Sebastiana Świderskiego do siatkarzy przed finałem igrzysk! Bez ogródek do podopiecznych Nikoli Grbicia, dosadnie

Kim jest Paulina Paszek? Polka zdobyła dwa medale igrzysk dla Niemiec. Nie do wiary, jak do tego doszło

Kiedy siatkarze reprezentacji Polski złamali klątwę ćwierćfinału na igrzyskach olimpijskich i rywalizowali z Amerykanami o wejście do wielkiego finału, cała Polska trzymała kciuki za kadrę prowadzoną przez selekcjonera Nikolę Grbicia, a w tym czasie w domu Jana Błachowicza działy się zaskakujące sceny z udziałem gwiazdora UFC. Teraz fani biało-czerwonych czekają na ostatni mecz igrzysk, w którym Polacy postarają się pokonać Francuzów przed ich własną publicznością w walce o olimpijskie złoto. Już teraz jednak polscy siatkarze zapisali się złotymi głoskami w historii polskiego sportu, przez co napływa do nich masa ważnych wiadomości. Kilka słów do Polaków musiał skierować również Sebastian Świderski. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej nie tylko powiedział o emocjach, które towarzyszyły polskich siatkarzom po drodze do wielkiego finału, ale również postanowił serdecznie im podziękować nie tylko w imieniu swoim, ale również fanów reprezentacji Polski, którzy marzyli o medalu na igrzyskach w Paryżu.

Olbrzymie emocje półfinału Igrzysk Olimpijskich jeszcze nie minęły. Łzy bólu, łzy szczęścia i serce pełne dumy! Piszemy historię, która swój finał będzie miała w sobotę - w finale na który czekaliśmy prawie 50 lat. Chłopaki już zrobili coś niesamowitego. Wielkie GRATULACJE i jeszcze większe DZIĘKUJEMY. - napisał w mediach społecznościowych Sebastian Świderski czekając na mecz Polska - Francja.

Ostatnie spotkanie na igrzyskach w Paryżu odbędzie się już w sobotę 10 sierpnia o godzinie 13:00. Polacy, którzy po horrorze w pięciu setach pokonali Amerykanów, zmierzą się z reprezentacją "Trójkolorowych". Gospodarze turnieju gładko pokonali Włochów 3:0, a doping francuskich kibiców niósł ich niesamowicie. Ekipa Italii z kolei powalczy o brąz z Amerykanami.