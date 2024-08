Natalia Kaczmarek nie zamierzała owijać w bawełnę: Ten brąz jest dla mnie jak złoto

Kaczmarek na gorąco po medalu: Ten brąz jest dla mnie jak złoto

Natalia Kaczmarek w eliminacjach i półfinale IO Paryż 2024 pokazywała, że jest bardzo mocna i nieprzypadkowo zdobywała srebro mistrzostw świata w 2023 roku i mistrzostwo Europy w 2024. Wiadomo było jednak, że o takie barwy medali będzie trudno, bowiem rywalki były też bardzo mocne. Ostatecznie Natalia Kaczmarek zdobyła brązowy medal i nie ukrywa, że jest przez to bardzo szczęśliwa, wprost mówiąc, że traktuje ten brąz, jak złoto. – Jestem z siebie bardzo dumna, jestem mega szczęśliwa, dla mnie ten brąz smakuje jak złoto. Wiedziałam, że rywalki pobiegną bardzo mocno, znam swoje rywalki. Starałam się nie myśleć o nich, wiedziałam, że one wyjdą mocno i robiłam swoje, skupiałam się na sobie i się nie podpalałam. Wiedziałam, jaką mam końcówkę, wiedziałam, że jak wyjdę w czołowej piątce na ostatniej prostej, to będzie medal – mówiła Natalia Kaczmarek w rozmowie z Eurosportem.

Jeśli chodzi o podejście mentalne, to przyznała, że bardziej stresował ją... półfinał. – Myślę, że bardziej zestresowana byłam w półfinałach. Wiedziałam, że jestem świetnie przygotowana, że muszę robić swoje i wiedziałam, że co by się nie stało, ten finał jest po prostu dla mnie nagrodą, że jestem tu, bo jestem dobrze przygotowana i bardzo się z tego cieszę. W największych snach nie śniłam, że na będę w stanie zdobyć medal igrzysk olimpijski w indywidualnym biegu na 400 metrów – powiedziała Natalia Kaczmarek, mając już łzy w oczach. Przypomnijmy, że to dopiero pierwszy medal dla Polski na IO Paryż 2024 w lekkoatletyce.