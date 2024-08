Kiedy Iga Świątek rozpoczynała rywalizację na igrzyskach w Paryżu, lwia część kibiców reprezentacji Polski trzymała kciuki za to, żeby liderka rankingu WTA przywiozła ze stolicy Francji złoty krążek. Tego, co prawda, nie udało się zrobić, ale Iga wywalczyła bezcenny brąz, a jej łzy po pokonaniu Anny Karoliny Schmiedlovej pokazały, jak ważne dla niej było to osiągnięcie. Przez lata swojej kariery polska tenisistka zyskała nie tylko ogromną popularność, ale również sympatię kibiców i innych sportowców, nie tylko w Polsce. Okazuje się, że raszynianka ma zdecydowanie większy wpływ na przyszłości Polski, niż mogłoby się wydawać. Dane przekazane przez Ministerstwo Cyfryzacji idealnie obrazują, że kariera Igi Świątek i jej sukcesy przyłożyły się do tego, że ogromna liczba nowonarodzonych dzieci otrzymuje imię po liderce rankingu WTA.

Jak wynika z danych za 2024 rok, w gronie imion najczęściej nadawanych dziewczynkom znalazły się Maja, Zofia, Zuzanna, Hanna, Laura, Julia, Oliwa, Pola, Alicja oraz Maria. Poza pierwszą dziesiątką znalazło się jednak również imię Iga. W tym roku aż 1183 dziewczynki otrzymały takie imię. Jak sugeruje resort cyfryzacji, może wiązać się to z sukcesami, które osiąga polska tenisistka Iga Świątek. To pokazuje, jak wielką mocą mają sukcesy raszynianki, że prawie 1200 dzieci otrzymało takie samo imię, jak ona.

Do tej pory w 2024 roku najwięcej dziewczynek, bo aż 2309 otrzymało imię Maja. Wśród najrzadziej nadawanych imion dla córki z kolei znalazły się m.in. Esmeralda, Kora, Grażyna, Oda lub Walentyna.