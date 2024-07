Nie do wiary, co zrobili Idze Świątek przed igrzyskami! Totalna kompromitacja. Aż włos się jeży na głowie

Wielka wtopa Hiszpanów! Nie znają Igi Świątek?

Igrzyska olimpijskie oficjalnie rozpoczną się 26 lipca, a już dzień później ruszy turniej tenisowy. Wśród kobiet za największą faworytkę uchodzi Iga Świątek i to nie może dziwić. Zmagania w Paryżu odbędą się na ukochanych kortach liderki rankingu WTA, na których już cztery razy wygrała wielkoszlemowy Roland Garros - po raz ostatni na początku czerwca. Był to jej trzeci triumf z rzędu w paryskim Szlemie, a już po niespełna dwóch miesiącach może tam odnieść kolejny wielki sukces. Raszynianka jest jedną z największych gwiazd całej olimpijskiej reprezentacji Polski, ale nie tylko. Przed igrzyskami mówi się o niej na całym świecie i Hiszpanie słusznie umieścili Świątek pośród największych gwiazd całej imprezy. Problem w tym, że zaliczyli przy okazji ogromną wtopę.

Hiszpanie naprawdę napisali to o Idze Świątek przed igrzyskami

Największy hiszpański dziennik "Marca" postanowił przygotować listę 50 największych gwiazd igrzysk w Paryżu. Umieścił na niej m.in. Świątek, ale na tym z polskiej perspektywy koniec pozytywów. Sylwetka najlepszej tenisistki świata jest pełna błędów i trudniej znaleźć w niej informacje, które są zgodne z prawdą, niż te błędne. A zaczyna się już od zdjęcia, na którym umieszczono... Sarę Sorribes Tormo, hiszpańską tenisistkę. W opisie zgadzają się podstawowe dane na "belkach" - data i miejsce urodzenia (31 maja 2001 r., Warszawa) oraz wiek (23 lata), ale w szczegółowej sylwetce jest już błąd na błędzie.

i Autor: Marca Olimpijski profil Igi Świątek w "Marce"

Hiszpanie skompromitowali się olimpijskim opisem Igi Świątek

"Prawdopodobnie najlepsza obecnie tenisistka. Dziewiętnaście tytułów WTA i cztery tytuły Wielkiego Szlema to dorobek 22-letniej Polki. Była najmłodszą mistrzynią Roland Garros od czasu Nadala w 2005 r., zdobywając tytuł w wieku 18 lat. Po raz pierwszy wystartuje w igrzyskach olimpijskich. Zdobyła złoto na Igrzyskach Młodzieży 2018" - napisano w opisie Świątek.

Nie zgadza się prawie wszystko. Polka ma już 23 lata (o czym świadczy nawet belka zamieszczona w "Marce"), 22 wygrane turnieje WTA, z czego pięć wielkoszlemowych. Pierwszy - Roland Garros 2020 - zdobyła w wieku 19 lat. Na igrzyskach wystąpiła już trzy lata temu w Tokio, gdy odpadła w singlu po porażce z Paulą Badosą (3:6, 6:7). Co więcej, zagrała też w mikście z Łukaszem Kubotem, z którym dotarła do ćwierćfinału. Trudno wytłumaczyć, jak hiszpańscy dziennikarze mogli popełnić aż tyle błędów w tak krótkim opisie Świątek.

W zestawieniu uwzględniono m.in. greckiego koszykarza Giannisa Antetokounmpo, którego reprezentacja wywalczyła awans na igrzyska dopiero 7 lipca. To pokazuje, że nawet jeśli opis polskiej tenisistki przygotowano wcześniej (co mogą sugerować błędy w wieku i liczbie zdobytych tytułów), to był czas, aby nanieść poprawki. "Marca" nie zwróciła jednak na to uwagi i opublikowała kompromitującą sylwetkę, którą potęguje źle dobrane zdjęcie...