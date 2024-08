Nikola Grbić zabrał głos po przegranym finale Polaków. Trener nie ma wątpliwości, wskazał bohaterów imprezy

Nikola Grbić postanowił powiedzieć o swoich odczuciach po turnieju olimpijskim. Szkoleniowiec reprezentacji Polski powiedział wprost o tym, kto jest prawdziwym zwycięzcą tych igrzysk. Padły wielkie słowa, które bez wątpienia zapiszą się w historii polskiego sportu.

Jak powiedział Grbić w rozmowie z Eurosportem, każdy, kto brał udział w przedsięwzięciu, które zakończyło się srebrnym medalem dla Polski, zasługuje na słowa pochwały.

- Myślę, że możemy być dumni z zespołu, z każdego zawodnika, który grał to co najlepsze, zrobił wszystko, co może zrobić. Nie tylko zawodnicy. Każdy ze sztabu, z federacji, byliśmy wszyscy razem. Chcieliśmy tego samego, ale mieliśmy dużo kontuzji. Myślę, że pokazaliśmy się ze świetnej strony w półfinale. W takiej sytuacji, w jakiej byliśmy, to myślę, że byłem pierwszy raz w swojej karierze. Możemy być dumni, że mogliśmy grać ten finał dzisiaj (...). Mam nadzieję, że w następnym będzie złoto - mówił trener Polaków.

- Tylko my wiemy, jak pracujemy, co robimy, jak jest trudno. Dwie piłki mogą zmienić wynik meczu, mogą zmienić wszystko, co jest na boisku. Dlatego być medalistą na takim turnieju to jest najtrudniejsze w mojej opinii. Jeśli ktoś nie jest zadowolony, jeśli ktoś czegoś szuka - okej, może mieć rację - ale na końcu myślę, że jakby ktoś cię spytał "chcecie grać w finale i na końcu mieć srebrny medal?" - to odpowiedzią byłoby "gdzie musimy podpisać?" - i dlatego myślę, że musimy być zadowoleni - dodawał trener reprezentacji Polski.