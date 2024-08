Obrzydliwy hejt na Ewę Swobodę. Posłanka PiS zamieściła jej zdjęcie i się zaczęło, paskudne komentarze

Krzysztof Kosedowski przyłącza się do apelu „Super Expressu” w sprawie mieszkania dla Julii Szeremety. Zwraca się również do władz Lublina. „Ona już jest ikoną tego miasta”

Ewa Swoboda była bez wątpienia jedną z najbardziej barwnych postaci polskiej drużyny na Igrzyskach w Paryżu. Sportsmenka może i nie zdobyła medalu, ale za to stała się popularna na całym świecie, a swój wyścig z nią zapowiedział słynny twórca internetowy - I Show Speed. Polka doczekała się uhonorowania przez markę Mattel, producenta Lalki Barbie zabawką ze swoim wizerunkiem. Zdjęcie sportsmenki z lalką udostępniła na mediach społecznośicowych posłanka Prawa i Sprawiedliwości - Joanna Lichocka, a na gwiazdę polskiego sportu wylało się wiadro pomyj w komentarzach. Wszystko przez jej tatuaże.

Ewa Swoboda zmieszana z błotem. Zaczęło się od publikacji Lichockiej

Po tym, jak Lichocka pokazała na mediach społecznościowych zdjęcie ze Swobodą, internauci zaczęli uderzać w sportsmenkę, pisząc bardzo obraźliwe komentarze na temat jej wyglądu.

- "Tatuaże Cię skreślają, totalne dno", "Proponuję na czole z napisem: 'pomocy",. "Jeszcze na czole sobie stempel pierdół... Nie lubię tej głupoty, którą pokazuje. Wstyd nie przystoi w takim miejscu tak pajacować. D**ę do kamer wpina, usta napompowane. Ciało całe zbazgrane głupotami. Choćby była złotą medalistką to dla mnie to obciach i wiochę tworzy, że wstyd. Moją idolką to nie jest" - piszą internauci

Na całe szczeście, pojawiły się także głosy broniące Swobody.

- Bardzo ją lubię. Szkoda, że tej lalki nie można kupić. Nie rozumiem, co was interesuje cudze ciało? Tatuaże sztosik" - czytamy w komentarzach.

i Autor: facebook.com/Joanna Lichocka