Paryż 2024: Kiedy kolejny mecz Polaków? Kiedy siatkarze grają kolejny mecz na igrzyskach olimpijskich Paryż 2024?

Paryż 2024: Kiedy kolejny mecz Polaków?

Reprezentacja Polski siatkarzy, podobnie jak przez kilka poprzednich edycji tej imprezy, pojechała na igrzyska olimpijskie Paryż 2024 w roli faworyta do medalu i jednego z faworytów do końcowego triumfu. Polacy już od samego początku będą mieli niełatwe zadanie, bowiem w grupie rywalizują m.in. z Włochami i Brazylią. Z pierwszą z tych drużyn Biało-Czerwoni podzielili się dwoma najważniejszymi trofeami w ostatnich latach – Włosi ograli nas w finale mistrzostw świata 2022, natomiast Polacy okazali się lepsi od nich w finale mistrzostw Europy 2023. To właśnie te dwie drużyny są faworytami do wyjścia z grupy z dwóch pierwszych miejsc, ale Brazylia również może być groźna.

Kiedy siatkarze grają kolejny mecz na igrzyskach olimpijskich Paryż 2024?

Czwartą drużyną grupy B jest Egipt, który jest z góry skazywany na porażkę. Polacy rozbili tego rywala 3:0, natomiast w drugim spotkaniu Włosi wygrali 3:1 z Brazylią. To całkiem dobra wieść dla Polaków, bo to właśnie z tym rywalem zagramy kolejne spotkanie i ewentualna wygrana zapewni nam wówczas awans do kolejnej fazy turnieju z jednego z dwóch pierwszych miejsc! Brazylijczycy z pewnością zrobią jednak wszystko, by pokrzyżować nasze plany, by nie oglądać się na drużyny z innych grup i liczyć na awans z trzeciego miejsca.

Mecz Polska – Brazylia w ramach 2. kolejki fazy grupowej igrzysk olimpijskich odbędzie się w środę, 31 lipca. Mecz odbędzie się o bardzo nietypowej porze, bowiem już o 9:00 rano! Spotkanie to będzie można obejrzeć na kanałach TVP oraz Eurosportu.