Paryż 2024: Plan dnia wtorek 6 sierpnia

Jakkolwiek to nie zabrzmi, to można powoli mówić, że igrzyska olimpijskie... chylą się ku końcowi. Jesteśmy przecież już w ostatnim tygodniu zmagań, które zakończą się w niedzielę, a za nami już wiele emocjonujących finałów – zakończyła się choćby rywalizacja w tenisie, za nami również finały w tak ważnych zawodach jak biegi na 100 metrów mężczyzn czy rzut młotem. Jednakże nie oznacza to, że fanom najróżniejszych sportów zabraknie we wtorek, 6 sierpnia, transmisji do śledzenia.

IO Paryż 2024 terminarz i plan startów na wtorek 6.08.2024

Na kibiców tego dnia czekają m.in. kolejne starty lekkoatletyczne, takie jak biegi na 400 metrów czy rzut młotem kobiet. Do tego kolejne zmagania w jeździectwie, boksie, dojdzie również wiele startów w kolarstwie torowym. Do tego czeka nas wiele startów w zapasach, wioślarstwie, a w decydującą fazę wchodzą sporty drużynowe takie jak piłka nożna, koszykówka, piłka ręczna czy siatkówka. Niżej znajdziecie pełny terminarz i plan startów na wtorek, 6 sierpnia, na IO Paryż 2024.

Paryż 2024: Terminarz i harmonogram 6.08.2024:

BOKS

23.06, 60 kg kobiet

DESKOROLKA

17.30, park kobiet

JEŹDZIECTWO

10.00, skoki przez przeszkody indywidualnie

KOLARSTWO TOROWE

20.05, sprint drużynowy mężczyzn, o brązowy medal

20.10, sprint drużynowy mężczyzn, finał

LEKKOATLETYKA

19.57, rzut młotem kobiet

20.15, skok w dal mężczyzn

20.50, 1500 m mężczyzn

21.14, 3000 m z przeszkodami kobiet

21.40, 200 m kobiet

SKOKI DO WODY

15.00, wieża 10 m kobiet

ZAPASY

18.15, 60 kg w st. klasycznym mężczyzn, o brązowy medal

18.40, 60 kg w st. klasycznym mężczyzn, finał

18.50, 130 kg w st. klasycznym mężczyzn, o brązowy medal

19.15, 130 kg w st. klasycznym mężczyzn, finał

19.35, 68 kg w st. wolnym kobiet, o brązowy medal

19.55, 68 kg w st. wolnym kobiet, finał

ŻEGLARSTWO

14.43, klasa ILCA 6 kobiet

15.43, klasa ILCA 7 mężczyzn

BOKS

21.30, 71 kg mężczyzn, półfinały

22.02, 50 kg kobiet, półfinały

22.34, 66 kg kobiet, półfinały

DESKOROLKA

12.30, park kobiet, eliminacje

HOKEJ NA TRAWIE

mężczyźni

14.00, półfinał: Holandia - Hiszpania

19.00, półfinał: Niemcy - Indie

KAJAKARSTWO

9.30, K-4 500 m mężczyzn, eliminacje

10.00, K-4 500 m kobiet, eliminacje

10.30, C-2 500 m mężczyzn, eliminacje

11.00, C-2 500 m kobiet, eliminacje

11.30, K-2 500 m mężczyzn, eliminacje

12.10, K-2 500 m kobiet, eliminacje

13.10, K-4 500 m mężczyzn, ćwierćfinały

13.20, C-2 500 m kobiet, ćwierćfinały

13.50, C-2 500 m mężczyzn, ćwierćfinały

14.10, K-2 500 m kobiet, ćwierćfinały

14.30, K-2 500 m mężczyzn, ćwierćfinały

KOLARSTWO TOROWE

17.30, wyścig drużynowy na dochodzenie kobiet, kwalifikacje

18.59, sprint drużynowy mężczyzn, 1. runda

19.14, wyścig drużynowy na dochodzenie mężczyzn, 1. runda

19.55, sprint drużynowy mężczyzn, o miejsca 7-8

19.58, sprint drużynowy mężczyzn, o miejsca 5-6

KOSZYKÓWKA

mężczyźni

11.00, ćwierćfinał: Niemcy - Grecja

14.30, ćwierćfinał: Serbia - Australia

18.00, ćwierćfinał: Francja - Kanada

21.30, ćwierćfinał: Brazylia - USA

LEKKOATLETYKA

10.05, 1500 m kobiet, eliminacje

10.20, rzut oszczepem mężczyzn, kwalifikacje gr. A

10.50, 110 ppł mężczyzn, repasaże

11.15, skok w dal kobiet, kwalifikacje

11.20, 400 m kobiet, repasaże

11.50, rzut oszczepem mężczyzn, kwalifikacje gr. B

12.00, 400 m ppł mężczyzn, repasaże

12.30, 200 m mężczyzn, repasaże

19.35, 400 m mężczyzn, półfinały

20.07, 400 m ppł kobiet, półfinały

PIŁKA NOŻNA

kobiety

18.00, półfinał: USA - Niemcy

21.00, półfinał: Brazylia - Hiszpania

PIŁKA RĘCZNA

kobiety

9.30, ćwierćfinał: Dania - Holandia

13.30, ćwierćfinał: Francja - Niemcy

17.30, ćwierćfinał: Węgry - Szwecja

21.30, ćwierćfinał: Norwegia - Brazylia

PIŁKA WODNA

kobiety

14.00, ćwierćfinał: Kanada - Hiszpania

15.35, ćwierćfinał: Holandia - Włochy

19.00, ćwierćfinał: Australia - Grecja

20.35, ćwierćfinał: Węgry - USA

SIATKÓWKA

kobiety

9.00, ćwierćfinał: Chiny - Turcja

13.00, ćwierćfinał: Brazylia - Dominikana

17.00, ćwierćfinał: Polska - USA

21.00, ćwierćfinał: Włochy - Serbia

SIATKÓWKA PLAŻOWA

17.00, ćwierćfinały kobiet lub mężczyzn

SKOKI DO WODY

10.00, trampolina 3 m mężczyzn, eliminacje

TENIS STOŁOWY

10.00, drużyny kobiet i mężczyzn, 1/8 finału

15.00, drużyny kobiet i mężczyzn, ćwierćfinały

20.00, drużyny kobiet i mężczyzn, ćwierćfinały

WSPINACZKA SPORTOWA

10.00, kombinacja kobiet, bouldering półfinał

13.00, wspinaczka na czas mężczyzn, eliminacje

ZAPASY

11.00, 60 kg w st. klasycznym mężczyzn, repasaże

68 kg w st. wolnym kobiet, repasaże

130 kg w st. klasycznym mężczyzn, repasaże

11.30, 77 kg w st. klasycznym mężczyzn, 1/8 finału

50 kg w st. wolnym kobiet, 1/8 finału

97 kg w st. klasycznym mężczyzn, 1/8 finału

12.50, 77 kg w st. klasycznym mężczyzn, ćwierćfinały

50 kg w st. wolnym kobiet, ćwierćfinały

97 kg w st. klasycznym mężczyzn, ćwierćfinały

18.15, 77 kg w st. klasycznym mężczyzn, półfinały

18.35, 97 kg w st. klasycznym mężczyzn, półfinały

18.55, 50 kg w st. wolnym kobiet, półfinały

ŻEGLARSTWO