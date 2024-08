Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki polegli w Paryżu. Polska bez medalu w rzucie młotem!

Już przed konkursem było wiadomo, że tym razem o medal dla Polski będzie najtrudniej od wielu lat. Głównym faworytem konkursu był fenomenalny Kanadyjczyk Ethan Katzberg, który potwierdził to już w pierwszym rzucie. Aktualny mistrz świata pozamiatał rzutem na 84,12 m. Stało się jasne, że pozostali powalczą o srebro, ale niestety Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki nie nawiązali do wielu wspaniałych występów. Zwłaszcza obrońca tytułu z Tokio, który w Paryżu nie był sobą i po raz pierwszy w seniorskiej karierze wróci z wielkiej imprezy bez medalu. Tym razem Nowicki zajął dopiero 7. miejsce, a najdalszy okazał się jego pierwszy rzut na 77,42 m. Fajdek walczył do końca i poprawiał się z biegiem konkursu, jednak najlepszy rzut na 78,80 m dał zaledwie piąte miejsce. Szkoda, bo żaden z rywali genialnego Katzberga nie przerzucił 80 m - srebrny Bence Halasz uzyskał 79,97 m, a brązowy Michajło Kochan 79,39 m. To wyniki zdecydowanie w zasięgu Polaków, ale w niedzielę 4 sierpnia żaden z nich nie zdołał tego osiągnąć. Poniżej relacja na żywo z finału rzutu młotem na igrzyskach w Paryżu:

21:50

Cóż, nie w takich humorach chcieliśmy kończyć tę relację na żywo. Wojciech Nowicki po raz pierwszy w seniorskiej karierze wróci z dużej imprezy bez medalu. Igrzyska się jednak nie kończą - zapraszamy na kolejne wydarzenia na Sport.se.pl.

21:45

Końcowa klasyfikacja:

1. Ethan Katzberg - 84,12 m

2. Bence Halasz - 79,97 m

3. Michajło Kochan - 79,39 m

4. Eivind Henriksen - 79,18 m

5. Paweł Fajdek - 78,80 m

6. Rudy Winkler - 77,92 m

7. Wojciech Nowicki - 77,42 m

8. Yann Chaussinand - 77,38 m

21:43

Katzberg wypadł z koła, ale i tak zdeklasował rywali! Złoto z kosmicznym wynikiem 84,12 m - lepszym nawet od rekordów życiowych Fajdka i Nowickiego.

21:42

Bence Halasz ze srebrem - 79,82 m w ostatniej próbie. Węgier aż trzy razy rzucił dalej od reszty rywali - oczywiście poza złotym Katzbergiem.

21:41

Michajło Kochan rzucił 79,24 m, ale pozostanie na brązowej pozycji z rzutem na 79,39 m.

21:39

Eivind Henriksen spalił rzut i skończył na 4. miejscu. Znamy już medalistów - Katzberg, Halasz i Kochan.

21:38

POLSKA BEZ MEDALU W RZUCIE MŁOTEM! Fajdek kończy na 5. miejscu po słabym ostatnim rzucie.

21:37

Rudy Winkler także się nie poprawił i skończy szósty. Paweł Fajdek rzuca ostatni raz po medal!

21:36

Niestety, Nowicki nie był dziś sobą. Chciał popchnąć młot okrzykiem, ale ten poleciał tylko 75,92 m. Mistrz olimpijski ustępuje z tronu na 7. miejscu.

21:35

Chaussinand wypadł z koła i zajmie 8. miejsce. Wojciech Nowicki wchodzi do koła!

21:31

Piąta seria również nie przyniosła zmian w klasyfikacji. Za chwilę ostatnie rzuty, oby udane dla Polaków!

21:28

Młot wyleciał poza promień... Obaj Polacy mają po rzucie ostatniej szansy.

21:27

Słabiutki, ale wreszcie zaliczony, rzut Winklera. Czas na Pawła Fajdka!

21:26

Polak wypadł z koła i została mu już tylko ostatnia próba...

21:25

Piąta próba Nowickiego...

21:22

Po czwartej kolejce w klasyfikacji nic się nie zmieniło. Może w piątej Polacy przeprowadzą atak na medal...

21:18

Fajdek znowu się poprawił, ale za mało, żeby wspiąć się wyżej. 78,80 m i 5. miejsce.

21:17

Rudy Winkler po pierwszym rzucie na 77,92 m spalił trzy kolejne. Teraz Paweł Fajdek!

21:16

Obrońca tytułu nie wygląda dziś dobrze... 77,03 m i wciąż siódme miejsce.

21:15

Francuz otworzył 4. kolejkę rzutem na 77,15 m. Czas na Nowickiego!

21:12

To ta ósemka powalczy w kolejnych trzech seriach o medale. Wciąż wszystko jest możliwe, poza pokonaniem Katzberga.

21:11

Sytuacja po 3 z 6 rzutów:

1. Ethan Katzberg - 84,12 m

2. Bence Halasz - 79,97 m

3. Michajło Kochan - 79,39 m

4. Eivind Henriksen - 79,18 m

5. Paweł Fajdek - 78,57 m

6. Rudy Winkler - 77,92 m

7. Wojciech Nowicki - 77,42 m

8. Yann Chaussinand - 77,38 m

21:09

Do końca trzeciej serii ostatni rzut, więc już na pewno: Paweł Fajdek i Wojciech Nowicki w wąskim finale, oddadzą dziś 6 rzutów.

21:07

Ethan Katzberg rzucił 84,12 m, a dwie kolejne próby spalił. Trudno sobie jednak wyobrazić, aby nie zdobył złotego medalu.

21:05

Jest dalej, ale to za mało do medalu. 78,57 m i Fajdek wciąż piąty.

21:04

Trzeci rzut Pawła Fajdka...

21:02

Świetny rzut Bence Halasza! 79,97 m i Węgier wskoczył na 2. miejsce.

20:59

Yann Chaussinand rzucił 77,38 m i wskoczył na 8. miejsce - na szczęście za Nowickiego. Wydaje się, że Polak zmieści się w czołowej "8" i będzie miał jeszcze trzy rzuty.

20:58

Najsłabszy z trzech rzutów wciąż aktualnego mistrza olimpijskiego. Tylko 76,75 m i Nowicki musi teraz czekać, czy awansuje do wąskiego finału.

20:58

Czas na trzecią próbę Nowickiego!

20:57

Po dwóch kolejkach Paweł Fajdek jest piąty, a Wojciech Nowicki siódmy. Trzeci wynik to na razie 79,18 m.

20:52

Energiczna próba Fajdka, ale znowu zabrakło odległości. 77,22 m, więc z pierwszą próbą na 78,01 m zostaje obecnie na 5. miejscu.

20:51

Druga próba Fajdka!

20:50

Bence Halasz również wyprzedził Fajdka po rzucie na 78,84 m.

20:49

Henriksen - srebrny medalista z Tokio - przeskoczył Fajdka na 3. miejscu rzutem na 79,18 m.

20:47

Michajło Kochan poprawił się na 2. miejscu. Ukrainiec uzyskał teraz 79,39 m.

20:46

Chaussinand przez chwilę prowadził w konkursie, a teraz spalił drugi rzut! Faworyt gospodarzy na skraju odpadnięcia bez mierzonej próby.

20:45

Nowicki wyglądał na zadowolonego po swoim rzucie, ale młot poleciał tylko 77,28 m. Na razie jest na 6. miejscu, Fajdek trzeci po pierwszej kolejce.

20:41

CO ZA RZUT ETHANA KATZBERGA! Główny faworyt chyba zamknął już kwestię złotego medalu - 84,12 m.

20:40

Ważna wiadomość - daleka próba prowadzącego Francuza została anulowana! Tym samym na 1. miejscu jest Kochan, a na drugim Fajdek.

20:39

Polak szybko zakręcił się w kole i chciał popchnąć młot głośnym okrzykiem, ale ten poleciał tylko 78,01 m. To daje Fajdkowi obecnie 3. miejsce.

20:38

Kanadyjczyk Rowan Hamilton rzucił 76,59 m. Czas na Pawła Fajdka!

20:37

Wielki rywal Polaków - Węgier Bence Halasz - nieznacznie dalej od Nowickiego. 77,58 m.

20:36

Czwarty na liście Eivind Henriksen z Norwegii jako pierwszy rzucił bliżej od obrońcy tytułu. Uzyskał 76,45 m.

20:35

Michajło Kochan z Ukrainy również dalej od Nowickiego - 78,54 m.

20:33

Drugi na liście Francuz Yann Chaussinand popisał się świetnym rzutem. 78,99 m i oczywiście objął prowadzenie.

20:32

Solidny rzut na otwarcie konkursu! Nowicki uzyskał 77,42 m i raczej zapewnił sobie awans do wąskiego finału dla 8 najlepszych.

20:31

Wojciech Nowicki otwiera finał rzutu młotem w Paryżu!

20:30

Fajdek i Nowicki pojawili się na stadionie jako trzeci od końca i ostatni. Jak pisaliśmy - obrońca tytułu otworzy konkurs, a drugi z Polaków będzie rzucał siódmy.

20:29

Ważna informacja - Wojciech Nowicki będzie rzucał już jako pierwszy!

20:27

Jeszcze dziś odbędzie się finał na 100 m, ale dla nas najważniejsze właśnie się zaczyna. Młociarze wychodzą już na stadion!

20:26

Kishane Thompson (9,80 s) i Fred Kerley (9,84) dołączają do finału. Trzeci Benjamin Richardson z RPA uzyskał 9,95 s i jest pierwszym zawodnikiem poza finałem! Obrońca tytułu Jacobs powalczy o medal.

20:20

Jeszcze jeden półfinał na 100 m, a następnie to, co dla nas najważniejsze - finał rzutu młotem!

20:17

Akani Simbine (9,87 s) i Letsile Tebogo (9,91 s) awansowali z drugiego półfinału. Z szansami na awans z czasem pozostają obrońca tytułu - trzeci Lamont Marcell Jacobs (9,92 s) i czwarty Kenneth Bednarek (9,93 s).

20:09

Z pierwszego półfinału na 100 m do finału awansowali Jamajczyk Oblique Seville i Amerykanin Noah Lyles. Świetny czas tego pierwszego - 9,81 s to jego nowy rekord życiowy, Lyles 0,02 wolniej.

20:05

Na Stade de France trwa już wieczorna sesja. Przed chwilą rozpoczął się konkurs skoku wzwyż kobiet, a za chwilę półfinały mężczyzn na 100 m. My czekamy na finał rzutu młotem o 20:30!