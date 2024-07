Pilne wieści o Hubercie Hurkaczu! Zapadła decyzja przed igrzyskami w Paryżu. Nie ma już odwrotu

Poprowadził polskich siatkarzy do mistrzostwa świata, odejdzie po igrzyskach. To koniec, zapadła ostateczna decyzja

Hubert Hurkacz na igrzyskach olimpijskich w Paryżu ma być prawdziwą ostoją reprezentacji Polski. Najlepszy polski tenisista został zgłoszony do gry w singlu, deblu z Janem Zielińskim, a także mikście z Igą Świątek. Te ambitne plany stanęły jednak pod ogromnym znakiem zapytania wobec kontuzji 27-latka, jakiej doznał na Wimbledonie. W tie-breaku czwartego seta meczu 2. rundy z Arthurem Filsem Hurkacz walczył o doprowadzenie do decydującej partii, jednak wielkie poświęcenie okupił groźnym urazem kolana po ofiarnym rzucie na kort. Polak nie mógł nawet normalnie chodzić i trafił do szpitala, ale od tamtej pory brakuje oficjalnych informacji.

"Super Expressowi" udało się ustalić, że chodzi o uraz łąkotki pobocznej, a Hurkacz nie poddał się operacji. Wybrał bardziej ryzykowną opcję mniej inwazyjnego zabiegu, po którym przechodzi intensywną rehabilitację i walczy z czasem, żeby wyrobić się na igrzyska. W najbliższych dniach ma wznowić treningi i się sprawdzić, ale z pewnością nie będzie w stanie zagrać w przyszłotygodniowym turnieju w Gstaad, do którego był zgłoszony.

Hubert Hurkacz nie miał operacji! Najbliższe otoczenie tenisisty mówi wprost [TYLKO U NAS]

QUIZ: Czy rozpoznasz gwiazdy światowego tenisa? Nie znać ich to wstyd dla kibica! Sprawdź się Pytanie 1 z 14 Kim jest ta tenisistka? Agnieszka Radwańska Iga Świątek Maja Chwalińska Dalej

Hurkacz wycofał się już oficjalnie z imprezy ATP 250 w szwajcarskim Gstaad. Turniej rozgrywany na mączce w dniach 15-21 lipca miał być dla niego próbą generalną przed igrzyskami na kortach Rolanda Garrosa, jednak kontuzja pokrzyżowała te plany. "Hubert Hurkacz wycofał się z turnieju ATP 250 w Gstaad. Dla Polaka miał to być ostatni sprawdzian przed igrzyskami, ale jak wiemy - będzie do końca walczyć o możliwość występu w Paryżu" - poinformował popularny profil "Z kortu" na platformie X.

Kibicom pozostaje trzymać kciuki, że rehabilitacja wrocławianina przebiegnie zgodnie z planem i uda mu się wystąpić w Paryżu. Tenisowy turniej olimpijski rozpocznie się 27 lipca i potrwa do 4 sierpnia. Czasu nie ma więc dużo, a jeżeli Hurkacz wycofa się z igrzysk, Jan Zieliński straci partnera deblowego i nie zagra o medale. Podobnie Iga Świątek w mikście, bo przepisy mówią jasno, że w grze mieszanej mogą zagrać wyłącznie uczestnicy turnieju singla albo debla.