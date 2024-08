Polska - Francja transmisja na żywo z meczu siatkarzy. Finał IO Paryż 2024 dzisiaj 10.08.2024 gdzie oglądać?

To będzie koniec Bartosza Kurka w reprezentacji?! Michał Kubiak wypalił na wizji. Konsternacja to mało powiedziane

Polska - Francja finał igrzysk gdzie oglądać? Mecz siatkarzy Polska - Francja tv

Polscy siatkarze przeszli bardzo trudną i wyboistą drogę, aby dotrzeć do momentu, który czeka ich dziś od godziny 13:00. Mowa tu nie tylko o tegorocznym olimpijskim turnieju, ale również poprzednich igrzyskach, w których biało-czerwoni odpadali w ćwierćfinałach. Po wielu latach w końcu udało się przełamać klątwę wiszącą nad polską kadrą. Podopieczni Nikoli Grbicia plan minimum już wykonali i mają zapewniony co najmniej srebrny medal. Ale wszyscy w polskiej kadrze podkreślają, że do Paryża przyjechali po złoto. O najwyższe miejsce na podium nie będzie łatwo, bo rywalami Polaków będą Francuzi. Reprezentacja gospodarzy to aktualni mistrzowie olimpijscy i zespół, który rozkręcał się z każdym kolejnym spotkaniem. Biało-czerwoni z Trójkolorowymi mierzyli się niejednokrotnie i bardzo często były to starcia bardzo emocjonujące. Na podobny przebieg spotkania można liczyć również w sobotnie popołudnie.

Mecz Polska - Francja w finale igrzysk olimpijskich w Paryżu odbędzie się w sobotę 10 sierpnia. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie na kanałach TVP 1 oraz Eurosport 1, a w Internecie na stronie sport.tvp.pl oraz na płatnej platformie MAX. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 13:00. Relacja z meczu Polska - Francja na żywo na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!