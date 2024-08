Polska - Słowenia NA ŻYWO transmisja. Siatkarze już grają ćwierćfinał IO w Paryżu!

Polska - Słowenia RELACJA NA ŻYWO: Walczymy o półfinał!

Polska - Słowenia to pierwszy ćwierćfinał siatkarzy na IO Paryż 2024. Gdzie oglądać mecz polskich siatkarzy? Kibice nie mają wątpliwości, że właśnie ćwierćfinał będzie najważniejszym spotkaniem dla podopiecznych Nikoli Grbicia. Biało-Czerwoni od Aten pięć kolejnych igrzysk kończyli na 1/4 finału i powszechnie mówi się o "klątwie ćwierćfinału". W Paryżu Polacy mają przełamać olimpijską niemoc, ale po fazie grupowej trudno wskazać faworyta meczu ze Słoweńcami. To nasi rywale wygrali swoją grupę, pokonując w niej Kanadę (3:1), Serbię (3:0) i Francję (3:2). Polska również już po dwóch meczach była pewna awansu do ćwierćfinału po zwycięstwach z Egiptem (3:0) i Brazylią (3:2). O ścieżce w fazie pucharowej decydowało jednak ostatnie grupowe starcie z Włochami i w nim nasi siatkarze ponieśli klęskę (1:3). Przez to wpadli na jedną z najlepszych drużyn fazy grupowej, która w ostatnich latach stała się prawdziwą zmorą polskich siatkarzy. Zwłaszcza na mistrzostwach Europy, ale mamy nadzieję, że w Paryżu uda się pokonać Słowenię i awansować do wymarzonego półfinału!

Ćwierćfinał Polska - Słowenia siatkarzy odbędzie się w poniedziałek, 5 sierpnia. Będzie to pierwszy mecz dnia, początek już o godzinie 9:00. Transmisja w TV na kanałach Eurosport 1 i TVP 1, a online w usłudze Max oraz na stronie sport.tvp.pl. Relację na żywo przeprowadzi portal Sport.se.pl. Zapraszamy do śledzenia walki Polaków o półfinał w siatkówce razem z nami!

