Polska – USA KIEDY półfinał siatkarzy Paryż 2024? O której godzinie grają siatkarze w Paryżu 1/2 finału?

Paryż 2024: Polska - USA kiedy półfinał?

Reprezentacja Polski wielokrotnie już jechała na igrzyska olimpijskie jako faworyt do medalu i nie inaczej było także tym razem. Niestety, mecze Polaków w fazie grupowej nie napawały optymizmem – Brazylię Polacy pokonali dopiero po tie-breaku, a w ostatnim meczu fazy grupowej przegrali 1:3 z Włochami, pierwszego seta przegrywając aż do 15. Tym bardziej fani mieli powody do niepokoju, ponieważ w ćwierćfinale Biało-Czerwoni trafili na Słoweńców, a ci w grupie bardzo dobrze sobie poradzili i wygrali wszystkie trzy mecze – z Kanadą, Serbią i Francją. Gdy jednak doszło do samego spotkania, to podopieczni Nikoli Grbicia pokazali najwyższe umiejętności i wygrali 3:1, przełamując klątwę ćwierćfinału!

Kiedy Polacy grają półfinał? Godzina półfinału siatkarzy Paryż 2024

W półfinale Polacy zmierzą się z USA. Pamiętajmy, że z tą drużyną Polacy mierzyli się tuż przed igrzyskami i choć był to tylko mecz towarzyski, to przyniósł wiele emocji i ostatecznie zakończył się... zwycięstwem Polski po tie-breaku. Oby w nadchodzącym półfinale znów to Biało-Czerwoni byli górą!

Mecz Polska - USA w półfinale IO Paryż 2024 odbędzie się środę, 7 sierpnia. Mecz półfinałowy z udziałem reprezentacji Polski rozpocznie się o godzinie 16:00. Drugie starcie o finał, w którym Włochy zagrają z Francją, odbędzie się o godzinie 20:00.