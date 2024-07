Poruszyliśmy się dogłębnie, kiedy zobaczyliśmy, jak wygląda teraz Włodzimierz Szaranowicz. Wzruszenie to mało powiedziane

Ależ to była piękna chwila!

Włodzimierz Szaranowicz pokazał się publicznie po raz pierwszy od wielu lat. Legendarny dziennikarz sportowej redakcji Telewizji Publicznej wziął udział w ślubowaniu polskich sportowców przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu i okazało się, że w trakcie samych zawodów będzie pełnił funkcję honorowego attaché prasowego PKOl. Trzeba przyznac, że przez lata swojej nieobecności, dziennikarz zmienił się nie do poznania. Mamy zdjęcia.

Włodzimierz Szaranowicz pojedzie na IO 2024. Zmienił się nie do poznania

Szaranowicz przez lata relacjonował najważniejsze wydarzenia sportowe, a fanom może być znany także dzięki komentowaniu spotkań w grze komputerowej od Electronic Arts - FIFA, gdzie przez wiele edycji mogliśmy usłyszeć jego głos u boku Dariusza Szpakowskiego. Dziennikarz od czterech lat nie jest aktywny zawodowo, a wycofał się przez postępującą chorobę Parkinsona. Na ślubowaniu reprezentantów Polski przed wyjazdem do stolicy Francji przyznał, że mikrofon trzymał w ręku po raz pierwszy od lat. Aby zobaczyć, jak zmieniła się legenda polskich mediów sportowych, przejdź do galerii zamieszczonej poniżej.

O swojej chorobie Szaranowicz mówił w we własnej autobiografii, "Włodzimierz Szaranowicz. Życie z pasją":

- Staram się nie myśleć o tym, że ta choroba jest ze mną. Już kiedyś powiedziałem, że ten facet przysiadł się do mnie i do mojego życia nieproszony. I czuje się bardzo dobrze jako mój współtowarzysz. (...) Ja z nim próbuję się uładzić, bo nie chcę się zaprzyjaźnić. Zaprzyjaźnienie byłoby poddaniem się. Cały czas szukam pomysłu na to, żeby nie dać się tej chorobie - mówił legendarny dziennikarz sportowy.