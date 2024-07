Potwierdziły się informacje o Dariuszu Szpakowskim po Euro 2024. TVP odkryła karty przed igrzyskami w Paryżu

Ależ to była piękna chwila!

Poruszyliśmy się dogłębnie, kiedy zobaczyliśmy, jak wygląda teraz Włodzimierz Szaranowicz. Wzruszenie to mało powiedziane

"350 godzin transmisji, relacje ze startu wszystkich reprezentantów Polski, dedykowane programy, poszerzone studia z udziałem ekspertów, nowoczesna technologia. Z okazji odbywających się w Paryżu w dniach 26 lipca – 11 sierpnia XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich, Telewizja Polska przygotowała bogatą ofertę programową, która dostępna będzie w TVP1, TVP2 i TVP Sport" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Dariusz Szpakowski skomentuje w TVP igrzyska w Paryżu

- Igrzyska Olimpijskie to najważniejsza impreza sportowa na świecie, a jak wiadomo wielki sport zawsze w TVP! Najistotniejszą informacją dla polskiego widza jest fakt, że wszystkie transmisje u nas są ogólnodostępne i bezpłatne. Ponadto dzięki zaangażowaniu aż 3 anten nie opuścimy startu żadnego z reprezentantów Polski! Dla nas same transmisje to za mało – przygotowaliśmy dedykowane programy, autorskie formaty, a nasze media społecznościowe na czas imprezy będą wypełnione specjalnymi, olimpijskimi treściami - powiedział Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport.

Ekipa komentatorska TVP na igrzyska w Paryżu

W ekipie komentatorskiej znalazł się m.in. Dariusz Szpakowski, który dopiero co relacjonował z Niemiec piłkarskie Euro 2024. Poza nim za mikrofonem we Francji usiądą: Przemysław Babiarz, Szymon Borczuch, Jarosław Idzi, Jacek Laskowski, Piotr Dębowski i Michał Lewandowski. Wspierać ich będzie liczne grono ekspertów i byłych sportowców m.in.: Otylia Jędrzejczyk, Anna Kiełbasińska, Maciej Synówka, Marek Kolbowicz, Sebastian Chmara, Marcin Urbaś, Magdalena Śliwa czy Radosław Panas. Studia poprowadzą: Paulina Chylewska, Maja Strzelczyk, Jacek Kurowski, Sylwia Dekiert, a wśród zaproszonych gości będą m.in. Krzysztof Ignaczak, Monika Pyrek.

Katarzyna Skowrońska jedzie na igrzyska w nowej roli