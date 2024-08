Radwańska nie mogła się powstrzymać. Spojrzała na Julię Szeremetę i musiała to powiedzieć, jaśniej się nie da!

Porównali Lewandowskiego i Fornala. Ich wypowiedzi to ogromny kontrast. Brutalne wpisy od adresem piłkarza

Julia Szeremeta robi prawdziwą furorę na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Polska pięściarka awansowała do finału zmagań olimpijskich i wyrasta na prawdziwą gwiazdę polskiego pięściarstwa. Jej postawę w trakcie zmagań w stolicy Francji nieoczekiwanie skomentowała Urszula Radwańska. Siostra Agnieszki zwróciła uwagę na jeden szczegół, który wyjątkowo przypadł jej do gustu. Ze swoim zdaniem nie zamierza się ukrywać!

Julia Szeremeta zrobiła wrażenie na Urszuli Radwańskiej. Padła wyjątkowo szczera opinia!

Szeremeta w trakcie swoich zmagań na Igrzyskach Olimpijskich prezentuje się nie tylko z dobrej strony sportowej, ale stawia także na bardzo stylowy strój, jakim jest sukienka. Sportsmenka właśnie w takim odzieniu doszła do finału Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wybór stroju, jak też forma pięściarki znalazły ujście w słowach Urszuli Radwańskiej. Tenisistka i siostra Agnieszki Radwańskiej napisała na swoich mediach społecznościowych wprost, że nie dość, że jest fanką sportsmenki, to jeszcze docenia to, że pięściarka zdecydowała się na występy w spódniczce.

- Julka! Jestem jej ogromną fanką! I bardzo fajne jest to, że walczy w spódniczce - napisała Urszula Radwańska na mediach społecznościowych.

