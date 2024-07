Spotkali Przemysława Babiarza w centrum Paryża. Zawieszony dziennikarz TVP miał prośbę prosto z serca

Przemysław Babiarz to jeden z najbardziej znanych i doświadczonych dziennikarzy TVP wysłanych na Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024. Podobnie jak na kilku wcześniejszych igrzyskach miał komentować m.in. lekkoatletykę, ale został zawieszony już po pierwszej paryskiej transmisji z ceremonii otwarcia. Burzę wywołał jego komentarz do wykonania piosenki pt. "Imagine" Johna Lennona. - Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety - powiedział na antenie Babiarz. Te słowa błyskawicznie obiegły internet i podzieliły kibiców, a TVP podjęła szybką decyzję o zawieszeniu uznanego komentatora zanim igrzyska tak naprawdę ruszyły. Ten ruch wciąż budzi ogromne emocje, choć sam 60-latek zachowuje spokój i milczenie.

Spotkali Przemysława Babiarza w Paryżu. Miał wymowną prośbę

Próżno szukać jakiegokolwiek konkretnego komentarza Babiarza do głośnego zamieszania. Kilka redakcji podjęło próbę kontaktu z zawieszonym dziennikarzem TVP, ale ten grzecznie ucinał ich pytania i zachowywał milczenie. Krok dalej poszli wysłannicy "Faktu" na igrzyska w Paryżu. Ci spotkali się z Babiarzem w centrum francuskiej stolicy i podjęli próbę zdobycia jakichś informacji. 60-latek zachowywał się bardzo kulturalnie, ale ponownie odmówił komentarza. W stronę dziennikarzy "Faktu" skierował prośbę do wszystkich kolegów po fachu.

- Bardzo proszę... Naprawdę, naprawdę nie mogę się w tej chwili zbyt obszernie wypowiadać. Proszę o uszanowanie tego i zrozumienie mnie. Pozdrawiam oczywiście wszystkich bardzo serdecznie - skomentował jedynie Babiarz. Podczas spotkania tryskał jednak dobrym humorem i cieszył się Paryżem pomimo trudnej sytuacji zawodowej. Reporterzy podkreślili, że zajadał się przysmakami francuskiej kuchni.

Babiarz straci igrzyska?

W przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej głosów o zbyt pochopnym zawieszeniu Babiarza przez TVP, jednak jego sytuacja od 27 lipca się nie zmieniła. W obecnej sytuacji trudno mówić o powrocie 60-latka na antenę podczas igrzysk. Te potrwają jednak do 11 sierpnia, co daje jeszcze trochę czasu. Zwłaszcza w kontekście lekkoatletyki, która rozpocznie się dopiero 1 sierpnia.