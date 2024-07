i Autor: AP PHOTO Iga Świątek

IO Paryż 2024

Świątek - Begu RELACJA NA ŻYWO: Świątek rozpocznie walkę na igrzyskach! Będzie pogrom?!

Iga Świątek to największa faworytka do złotego medalu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Reprezentantka Polski zagra na swoich ukochanych kortach Roland Garrosa, a także w tym sezonie pokazała, że na mączce niebywale trudno ją pokonać. Pierwszą rywalką Świątek na IO Paryż 2024 będzie Irina-Camelia Begu. Polscy kibice wierzą, że będzie to całkiem łatwa przeprawa dla Polki. Świątek - Begu śledź wynik na żywo!