Świątek – Zheng relacja NA ŻYWO

Dla Igi Świątek start na igrzyskach olimpijskich jest niezwykle ważny. Już w Tokio bardzo mocno przeżyła swoją porażkę w tych zawodach, ale w trzy lata dokonała ogromnego progresu i nie dość, że teraz jest po prostu lepsza zawodniczką, to teraz gra na ulubionej nawierzchni i chyba ulubionych kortach, czyli tych, na których rozgrywany jest wielkoszlemowy Roland Garros. Wysokie temperatury sprawiają, że tenisistki nie zawsze prezentują swój równy poziom, ale póki co Iga Świątek radziła sobie bardzo dobrze – dopiero w ćwierćfinale oddała jednego seta, ale nie pozwoliła na więcej Danielle Collins. Co ciekawe, Amerykanka skreczowała, zarzuciła Polce nieszczerość względem jej kontuzji, a potem... zagrała w deblu! Ale o tym Świątek nie musi już myśleć, tylko skupić się na rywalizacji z Zheng.

Tenis półfinał IO Paryż 2024 1.08 WYNIK LIVE

Polka po drodze do półfinału pokonała Begu, Parry, Wang i Collins, natomiast rodaczka jednej z jej rywalek w trakcie drogi do tego etapu pokonała Errani, Rus, Navarro i Kerber. W 3. rundzie i w ćwierćfinale Zheng musiała zmagać się w trzysetówkach, co na pewno nie pomogło przy tak trudnych warunkach pogodowych. Świątek oczywiście będzie faworytką (byłaby nią obecnie w meczu z każdą rywalką), a przemawiają za tym oczywiście jej ostatnie wynik, miejsce w rankingu, ale też historia ich starć. Dość powiedzieć, że Polka wygrała z Zheng wszystkie sześć spotkań, które rozegrały od 2022 roku! Dwukrotnie miało to miejsce na mączce – w Rolandzie Garrosie w 2022 roku i Stuttgarcie w 2023 roku.

Iga Świątek - Qinwen Zheng -:-, -:-

Odśwież relację