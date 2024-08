Szczere wyznanie Mateusza Borka po triumfie siatkarzy. Znany dziennikarz nie krył wzruszenia, bolesne porównanie

Ogromne emocje towarzyszyły wszystkim, którzy śledzili mecz ćwierćfinałowy reprezentacji Polski ze Słowenią. Podopieczni Nikoli Grbicia po wielu latach w końcu przełamali słynną "klątwę", która mocno ciążyła nad "biało-czerwonymi" w trakcie igrzysk olimpijskich od dawna. Ekipa z Bartoszem Kurkiem na czele w końcu pokazała prawdziwą jakość i pokonała Słowenię 3:1. Po zakończonym widowisku nie zabrakło łez szczęścia nie tylko tych, co byli na parkiecie, ale także byłych reprezentantów Polski: Zbigniewa Bartmana i Andrzeja Wrony, którzy są na imprezie w roli ekspertów kolejną "TVP Sport" i "Eurosport". Było to ogromne wydarzenie dla polskiej siatkówki, a wzruszenia nie krył także Mateusz Borek.

Mateusz Borek docenił postawę byłych siatkarzy. Sam nie krył wzruszenia

Mateusz Borek w jednym z formatów "Kanału Sportowego" zabrał głos na temat sytuacji, która miała miejsce po zakończonym meczu siatkarzy. - Ja wiem, że może się rzadko wypowiadam na temat siatkówki, ale gdzieś kocham od dziecka te dyscyplinę i muszę powiedzieć, że byłem szczerze wzruszony. Tyleż wynikiem tej drużyny, ale byłem naprawdę szczerze wiecie czym wzruszony? Reakcjami chłopaków, to znaczy mam na myśli Andrzeja Wronę i Zbyszka Bartmana. Szalenie mi się to podoba, bo to też pokazuje, że siatkarze mają ze sobą więź, jak następuje zmiana pokoleniowa to oni jednego dnia się z tej drużyny nie wyłączają tylko całym serduchem kibicują następnym pokoleniom. Przykro mi się robi, jak patrzę na polskie podwórko piłkarskie. Jak nie widzę u Grzegorza Krychowiaka żadnego posta wspierającego kumpli na Euro - podsumował słynny komentator.

W półfinale Polacy zagrają z USA. Mecz zaplanowany jest na środę 7 sierpnia o godzinie 16:00.