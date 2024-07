Tak teraz wygląda Włodzimierz Szaranowicz. TVP pokazało go w Paryżu, łzy fanów ściekają po policzkach!

Zwiedziliśmy wioskę olimpijską w Paryżu z naszymi reprezentantami. "Jest ogromna! Do stołówki jeździmy rowerem!"

Włodzimierz Szaranowicz wziął udział w otwarciu Domu Polskiego w Paryżu! Placówka, z której będą korzystali polscy olimpijczycy w trakcie zmagań w Paryżu została odwiedzona przez legendę telewizji, która na terenie obiektu tryskała bardzo dobrym humorem i formą. Na mediach społecznościowych TVP pojawiło się nagranie, które pokazuje, jak emerytowany gwiazdor telewizji kręci piłką do koszykówki na palcu. Fani nie mogli przejść obok takiego widoku obojętnie, padają bardzo mocne słowa.

Włodzimierz Szaranowicz w Domu Polskim w Paryżu. Fani nie mogli przejść obojętnie

W trakcie swojej kariery Włodzimierz Szaraowicz dał zapamiętać się jako wielki fan koszykówki i przed kamerami TVP postanowił pokazać sztuczkę z piłką do koszykówki na palcu.

- Samych znakomitych gości można spotkać w Domu Polskim w Paryżu! - opisali włodarze TVP na swoich mediach społecznościowych.

Widok Szaranowicza poruszył fanów, którzy dali o tym znać w mediach społecznościowych.

- Wspaniały człowiek i komentator, szkoda, że widać już po nim chorobę - pisze jeden z fanów.

- Pana głos jako komentator jest nie do zastąpienia pozdrawiam i życzę zdrowia - napisał inny z komentatorów.

Sam Szaranowicz opowiadał o swojej chorobie w swojej biografii.

- Staram się nie myśleć o tym, że ta choroba jest ze mną. Już kiedyś powiedziałem, że ten facet przysiadł się do mnie i do mojego życia nieproszony. I czuje się bardzo dobrze jako mój współtowarzysz. (...) Ja z nim próbuję się uładzić, bo nie chcę się zaprzyjaźnić. Zaprzyjaźnienie byłoby poddaniem się. Cały czas szukam pomysłu na to, żeby nie dać się tej chorobie - mówił dziennikarz.