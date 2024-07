Tenis. Igrzyska Paryż 2024 Kiedy losowanie drabinek? Kiedy gra Iga Świątek?

Wróciła do drugiego domu

Nie do wiary, co zrobili Idze Świątek przed igrzyskami! Totalna kompromitacja. Aż włos się jeży na głowie

Igrzyska to igrzyska

Iga Świątek trenuje już w Paryżu, gdzie wkrótce ruszy turniej olimpijski. Zaledwie 6 tygodni temu Polka triumfowała na Philippe-Chatrier, wygrywając już po czwarty French Open. Dlatego jest oczywiście zdecydowaną faworytką do złota. Polka po rozczarowującym występie na trawie Wimbledonu (porażka w 3. rundzie) wyskoczyła do Iławy na krótki urlop. Wypoczywała tam w towarzystwie Darii Abramowicz, jej psychologa. Potem po kilku dniach treningów w Warszawie Iga Świątek poleciała do stolicy Francji, gdzie rozegra się walka o medale.

Tenis. Kiedy losowanie drabinki igrzysk Paryż 2024

Iga Świątek nie będzie mieszkać w wiosce olimpijskiej. Liderka rankingu WTA postanowiła trzymać się swoich rutyn i wraz z członkami zespołu zamieszka w hotelu niedaleko kortów, tak jak w czasie Roland Garros. W turniejach olimpijskich w singlu zagra po 64 zawodników, czyli dwa razy mniej niż w drabinkach turniejów wielkoszlemowych. Żeby zdobyć złoto, trzeba zatem wygrać 6 meczów.

Kiedy losowanie igrzysk Paryż 2024 Tenis Kiedy gra Iga Świątek

Turnieje olimpijskie w singlu i deblu na igrzyskach Paryż 2024 zaczną się w sobotę 27 lipca, a mecze w 1. rundzie rozrywane również będą w niedzielę 28 lipca. Losowanie drabinek w czwartek 25 lipca o godzinie 11.

