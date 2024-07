Pojawiło się nagranie z Igą Świątek z Paryża. Ogromne poruszenie wśród kibiców!

To on operował Huberta Hurkacza. Lekarz przekazał najnowsze wieści o stanie zdrowia polskiego tenisisty

Iga Świątek zaledwie 6 tygodni temu triumfowała na tym korcie, wygrywając już po czwarty French Open. Dlatego jest oczywiście zdecydowaną faworytką do złota. Polka po rozczarowującym występie na trawie Wimbledonu (porażka w 3. rundzie) wyskoczyła do Iławy na krótki urlop. Wypoczywała tam w towarzystwie Darii Abramowicz, jej psychologa. Potem po kilku dniach treningów w Warszawie Iga Świątek poleciała do stolicy Francji, gdzie rozegra się walka o medale.

Iga Świątek już trenuje na kortach im. Rolanda Garrosa

Iga Świątek nie będzie mieszkać w wiosce olimpijskiej. Liderka rankingu WTA postanowiła trzymać się swoich rutyn i wraz z członkami zespołu zamieszka w hotelu niedaleko kortów, tak jak w czasie Roland Garros. Losowanie olimpijskich drabinek 25 lipca. Poniżej wideo z pierwszych treningów Igi Świątek na obiektach olimpijskich w Paryżu, na które kibice Polki zareagowali entuzjastycznie. "Tęskniłam z Igą", "A więc zaczęło się. Operacja Paryż 2024", "Dobrze znów ją widzieć!" - piszą w komentarzach.