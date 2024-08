To jemu Iga Świątek dedykuje medal olimpijski. Poruszające słowa medalistki olimpijskiej, powiedziała to wprost!

Iga Świątek zdecydowała się na wspaniałe słowa tuż po zakończeniu swoich zmagań na Igrzyskach Olimpisjkich. Gwiazda polskiego i światowego tenisa udzieliła bardzo poruszającej wypowiedzi na konferencji prasowej i wyznała, komu dedykuje swój brązowy krążek. Wypowiedź sportsmenki nie pozostawia cienia wątpliwości! Wskazała konkretną, bliską swemu sercu osobę!

Iga Świątek powiedziała to wprost. To jemu dedykuje medal olimpijski

Tuż po zdobyciu olimpijskiego brązu, Świątek w rozmowie z mediami powiedziała wprost, że krążek olimpijski chciałaby zadedykować swojemu tacie, Tomaszowi Świątkowi.

- - Gdybym go miała komuś zadedykować, to bez dwóch zdań tacie. To raczej taka oczywista odpowiedź. Bo w kontekście igrzysk zawsze mówię o nim. Szczerze mówiąc, to generalnie wszystko mogłabym mu dedykować - powiedziała liderska światowego rankingu w rozmowie z mediami.

Jak przyznała gwiazda, gdyby nie jej ojciec, to nie byłoby jej w miejscu, w którym obecnie się znajduje.

- Gdyby nie on, nie grałabym w tenisa, 100 razy bym się poddała i nie byłoby mnie tutaj - mówiła Świątek.

Super Tenis - Iga Świątek z brązowym medalem IO w Paryżu! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Otrzymałam wsparcie od taty i od zespołu. A także od wszystkich ludzi z internetu. Choć nie do końca odpisałam wtedy komukolwiek. Nie rozmawiałam też wtedy z nikim przez telefon, bo chciałam się skoncentrować na tym, co się wydarzy w piątek. Ale to wsparcie było ogromne i bardzo je doceniam - mówiła Iga Świątek.