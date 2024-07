To on ma zastąpić Przemysława Babiarza! Znane nazwisko, spora niespodzianka!

Sprawa Przemysława Babiarza przybiera na tempie. Dziennikarz sportowy został zawieszony na samym początku Igrzysk Olimpijskich w Paryżu za wypowiedź o piosence "Imagine" Johna Lennona. W sprawie Babiarza wypowiadali się politycy, dziennikarze, a także sportowcy, którzy wraz z pracownikami TVP napisali list do władz Telewizji Publicznej w związku z solidarnością dla zawieszonego komentatora. Okazuje się, że władze publicznego nadawcy podjęły decyzję względem tego, kto zastąpi Babiarza. Podano bardzo znane nazwisko.

Przemysław Babiarz zostaje zastąpiony. Media podają nazwisko

Okazuje się, że Przemysław Babiarz najprawdopodobniej nie zostanie wrócony do roli komentatora, a w niej zastąpiony. Według informacji medialnych, dziennikarza w roli komentatora zastąpi jego kolega z TVP Sport - Szymon Borczuch, a przynajmniej do takich informacji dotarli dziennikarze "WP. SportoweFakty". To właśnie on, u boku Sebastiana Chmary będzie odpowiedzialny za najważniejsze transmisje Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

Co daklej z samym Babiarzem? Według informacji portalu "Plotek", dziennikarz jest na celowniku TV Republika, które chce mieć swój własny program sportowy, a dziennikarz miałby stać się jego gwiazdą.

- Od dłuższego czasu Sakiewicz uważa, że brakuje im jakiegoś dobrego programu sportowego z mocną gwiazdą. I jak z nieba spadła ta afera z Babiarzem, bo to świetna okazja, by go "podkraść". Szykowana jest dla niego kusząca oferta - piszą przedstawiciele "Plotka", powołując się na swojego anonimowego informatora.