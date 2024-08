To zrobi Natalia Kaczmarek tuż po Igrzyskach. Weźmie ślub ze znanym polskim atletą, wielka miłość brązowej medalistki!

Natalia Kaczmarek zapisała się w historii polskiego sportu! Lekkoatletka pobiegła po brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu na dystansie 400 metrów. Okazuje się, że tuż po Igrzyskach gwiazda ma konkretny, życiowy plan. Weźmie ślub z Konradem Bukowieckim, który od lat reprezentuje Polskę w rzucie kulą. Gwiazda podjęła nawet, czy przyjmie nazwisko swojego małżonka!

Natalia Kaczmarek tuż po Igrzyskach weźmie ślub! Wszystko powiedziała wprost

Jak mówiła Kaczmarek w Podcaście Olimpijskim, planuje przyjąć nazwisko męża, ponieważ obawia się, że musiałaby zapisywać swoje nazwisko w bardzo długiej formie.

- Nie wiem, jak miałabym się podpisywać. Zajmowałoby mi to tyle czasu... Jestem praktyczną osobą i uważam, że to praktyczne mieć jedno nazwisko. Może jakbym miała krótsze, to inaczej bym mówiła. Podpisywać się Natalia Kaczmarek-Bukowiecka to nawet brzmi długo — wyznała w Podcaście Olimpijskim

Sam Bukowiecki dopingował swojej ukochanej w biegu o medal, a jego radość została dokładnie udokumentowana przez dziennikarzy TVP Sport, którzy poruszającymi obrazkami podzielili się za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.