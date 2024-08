Tomasz Fornal to jedna z ważniejszych postaci w reprezentacji Polski, dlatego jego kontuzja w meczu z Egiptem zmartwiła wszystkich fanów Biało-Czerwonych oraz na pewno sztab i innych zawodników reprezentacji. Dość szybko z polskiego obozu zaczęły płynąć pozytywne wieści na temat zdrowia Fornala i jego ewentualnego powrotu do gry jeszcze na tych igrzyskach. Choć kostka przyjmującego wykręciła się bardzo mocno, to uszkodzenia nie były na tyle poważne, by nie mógł on jeszcze wrócić do gry. Kolejne, niezwykle ważne informacje na temat swojego zdrowia przekazał sam zainteresowany.

Bardzo ważne wieści od Tomasza Fornala

Nie jest tajemnicą, że reprezentacja Polski nie wygląda najmocniej na obecnym turnieju. W meczu z Brazylią Polacy mieli wiele problemów i popełniali sporo błędów. Na szczęście wystarczyło im umiejętności i opanowania, aby pokonać rywali 3:2 i zapewnić sobie ćwierćfinał. Z pewnością powrót Tomasza Fornala będzie wzmocnieniem dla zespołu i okazuje się, że może on pojawić się już przed fazą pucharową! – W środę przed meczem z Brazylią wykonałem delikatne skoki, w czwartek starałem się natomiast już w stu procentach obciążyć tę nogę tak, jak miałoby to miejsce podczas spotkania i byłaby zdrowa. Czułem się normalnie. Cieszę się. Sądzę, że w piątek będzie już perfekcyjnie i będę gotów, by pomóc drużynie w meczu z Włochami – ujawnił Fornal w rozmowie z TVP Sport.

Fornal przy tym podkreślił, jakie są cele polskiej kadry na IO Paryż 2024. – Naszym celem nie jest wyjście z grupy ani pokonanie drużyny z Brazylii w naszym zestawieniu. Nasz cel jest jeden. Będziemy do niego dążyć i jeśli go zdobędziemy, to wtedy nastąpi euforia. Nie będziemy się cieszyć wyjściem z grupy, ponieważ wydaje mi się, że jesteśmy na tyle mocną reprezentacją, że celem minimum nie powinno być wyjście z grupy, ale przynajmniej "czwórka" – zapewnił zawodnik Jastrzębskiego Węgla.