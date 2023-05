Bayern czy Borussia? Przed nami pasjonujący finał sezonu

Reprezentant Polski bliski zmiany klubu? Mówi się o transferze do Bundesligi, Polak może zagrać w znanym klubie!

Klub Polaka postawił na rewolucyjny ruch! Wejście na stadion ZA DARMO? To może być przełom

Robert Lewandowski został zapytany o przyszłego mistrza Niemiec. To może złamać serca kibicom Borussii

Kursy TOTALbet: Bayern Monachium – Schalke 04 i Borussia Dortmund – Borussia Moenchengladbach

Dla Bayernu Monachium obecne rozgrywki są zupełnie inne niż poprzednie. Klub ze stolicy Bawarii zdobywał mistrzostwo Niemiec w każdym z dziesięciu ostatnich sezonów, obecnie kolejny tytuł stoi jednak pod dużym znakiem zapytania. Początkowo wydawało się, że monachijczycy niespecjalnie odczują odejście Roberta Lewandowskiego, ale wraz z upływem czasu coraz bardziej widoczny był w ich szeregach brak klasowego snajpera. Była to zresztą jednak z głównych przyczyn, dla których piłkarze z Allianz Stadium wciąż nie mogą być pewni swego w Bundeslidze. Na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu obrońcy tytułu mają ledwie jeden punkt przewagi nad Borussią Dortmund i wydaje się, że walka pomiędzy tymi ekipami będzie trwała do samego końca. W najbliższej serii gier lidera – przynajmniej w teorii – czeka jednak łatwiejsze zadanie. W Monachium zamelduje się bowiem walczące o utrzymanie Schalke, które w dodatku w ostatnich latach notuje z Bayernem fatalne wyniki. Dość powiedzieć, że „Die Koenigsblauen” przegrali ostatnich jedenaście meczów przeciwko temu rywalowi, strzelając w tym czasie zaledwie 2 gole i tracąc aż 36! Trudno wyobrazić sobie zatem, aby w najbliższy weekend doszło do niespodzianki. Podobnie uważają także bukmacherzy z TOTALbet, którzy kurs na wygraną gości ustalili na poziomie 20.00. Dla porównania, ten na triumf Bayernu wynosi 1.12.

Łukasz Piszczek szczerze o konflikcie z Robertem Lewandowskim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Niedługo po zakończeniu spotkania Bayernu z Schalke do gry wejdzie wicelider, który w tzw. „Derbach Borussii” zmierzy się z Borussią Moenchengladbach. Choć goście notują rozczarowujący sezon (obecnie 10. miejsce), zdecydowanie nie należy ich lekceważyć. O potencjale tego zespołu przekonały się zarówno dortmundczycy, jak i monachijczycy. Obie te ekipy w meczach wyjazdowych musiały bowiem uznać wyższość klubu z Nadrenii. Z drugiej jednak strony postawa podopiecznych Daniela Farke w meczach wyjazdowych nie może napawać sympatyków tej drużyny optymizmem. Zespół z Borussia-Park wygrał bowiem zaledwie jedno z piętnastu dotychczasowych meczów w delegacjach! Sytuacji nie poprawia fakt, że drużyna ta ostatni raz zwyciężyła na Signal-Iduna Park… w marcu 2014 roku! Od tego czasu obie ekipy mierzyły się w Dortmundzie dziewięciokrotnie i każdy z tych pojedynków kończył się wygraną gospodarzy. Według ekspertów z TOTALbet takie rozstrzygnięcie jest zresztą niezwykle prawdopodobne także w najbliższą sobotę. Za każdą złotówkę postawioną na wygraną Borussii Dortmund bukmacher płaci bowiem 1.26 zł. Analogiczny zarobek w przypadku zwycięstwa imienniczki z Moenchengladbach wynosi z kolei aż 10.00 zł!

Spotkanie Messiego z Lewandowskim

Wybrane kursy TOTALbet

BAYERN MONACHIUM – SCHALKE 04

Wynik meczu:

Bayern – 1.12 remis – 11.00 Schalke – 20.00

Podwójna szansa:

1/X – 1.03 1/2 – 1.06 X/2 – 5.00

Bayern strzeli gola:

tak – 1.01 nie – 12.00

Schalke strzeli gola:

tak – 1.85 nie – 1.89

BORUSSIA DORTMUND – BORUSSIA MOENCHENGLADBACH

Wynik meczu:

BVB – 1.26 remis – 7.40 BM – 10.00

Podwójna szansa:

1/X – 1.07 1/2 – 1.11 X/2 – 3.50

BVB strzeli gola:

tak – 1.03 nie – 10.00

BM strzeli gola:

tak – 1.51 nie – 2.44

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Sonda Bayern Monachium czy Borussia Dortmund - kto zdobędzie mistrzostwo Niemiec? Bayern Monachium Borussia Dortmund

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.