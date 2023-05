Bayern Monachium z mistrzostwem Niemiec! Oliver Kahn nie mógł świętować z drużyną, szczera wypowiedź

Do ostatniej kolejki nie było wiadomo, kto zdobędzie mistrzostwo Niemiec. W lepszej sytuacji przed sobotnim rozstrzygnięciem była drużyna Borussii Dortmund, mieli dwa punkty przewagi nad Bayernem Monachium i byli stawiani w roli faworyta w starciu z 1. FSV Mainz 05. Podopieczni Edina Terzicia w 24. minucie przegrywali już 2:0, co było niemałym zaskoczeniem, ponadto w 19. minucie karnego nie trafił Sebastien Haller. W drugiej części spotkania ekipa z Dortmundu rozpoczęła wielką pogoń, bramkę kontaktową zdobył Raphael Guerreiro, a w doliczonym czasie gry bramkarza gości pokonał Niklas Sule. Jak się okazało to nie było wystarczające, aby zdobyć upragnione mistrzostwo Niemiec, ponieważ w innym pojedynku Bayern Monachium remisował do 88. minuty, jednak po chwili na prowadzenie ekipę Thomasa Tuchela wyprowadził Jamal Musiala.

Bayern Monachium obronił mistrzostwo Niemiec! Oliver Kahn z jasnym przekazem w mediach społecznościowych

W sobotę potwierdziły się doniesienia o zwolnieniu Hasana Salihamidzica oraz Olivera Kahna. Klub z Monachium poinformował o tym za pomocą oficjalnego serwisu. Przez zaistniałą sytuacje obaj byli piłkarze nie mogli świętować mistrzostwa z drużyną, o czym napisał Kahn w mediach społecznościowych. - Nie do wiary! Wielkie uznanie i brawa dla chłopaków. Zawsze mówiłem, żeby dawać z siebie wszystko i nigdy się nie poddawać. Bardzo chciałbym świętować z wami, ale nie mogę, ponieważ klub mi zabronił. Nie mogę się doczekać następnego sezonu. Teraz świętujmy - przekazał 53-latek.