i Autor: AP Photo/East News

Here we go!

Bayern przestanie płakać po Lewandowskim?! Potężny transfer na horyzoncie. Harry Kane niebawem w Monachium?

Coraz bliżej finału jest jedna z najbardziej ekscytujących sag transferowych tego lata. W głównej roli Harry Kane i jego przeprowadzka do Bayernu Monachium, która wydaje się coraz bardziej realna. Pisze o tym "Bild", słynne "Here we go" rzucił Fabrizio Romano. Angielski napastnik miał zgodzić się na warunki bawarskiego klubu, po tym jak ten dogadał się z przedstawicielami Tottenhamu w sprawie kwoty odstępnego.