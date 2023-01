Bomba transferowa między europejskimi gigantami! Piłkarz Manchesteru City trafi do Monachium

To zaskakujący ruch Bayernu, ale wymuszony sytuacją kadrową. Cancelo to prawy obrońca, a na tej pozycji Bayern ma ostatnio duże problemy. Kontuzjowany jest Marokańczyk Noussair Mazraoui, a niepewna jest przyszłość Benjamina Pavarda. W ostatnim meczu ligowym na prawej obronie zagrał niespełna 23-letni Josip Stanisić. Według Davida Ornsteina z portalu "The Ahtletic" Bayern finalizuje wypożyczenie Cancelo. 41-krotny reprezentant Portugalii miałby trafić na Allianz Arena na zasadzie wypożyczenia, z możliwością wykupu i wieloletniego przedłużenia kontraktu. Taki ruch ma również związek z tym, że Cancelo stracił ostatnio zaufanie u Pepa Guardioli, który stawia na innych piłkarzy. Cancelo jest wychowankiem Benfiki, ale w swojej karierze grał w europejskich potęgach. Zanim trafił do Manchesteru City występował w Juventusie Turyn. Ma na koncie zdobyte mistrzostwa Włoch i Anglii (dwukrotnie), a teraz stanie przed szansą wygranie Bundesligi z Bayernem, aktualnym liderem tabeli. Portal Transfermarkt wycenia niespełna 29-letniego Portugalczyka na gigantyczną kwotę – 70 mln euro. Cancelo był w ekipie Portugalii na ostatnim mundialu w Katarze, i wystąpił w czterech spośród pięciu meczów swojej reprezentacji, prowadzonej wówczas przez Fernando Santosa.

🚨 EXCLUSIVE: Bayern Munich set to sign full-back Joao Cancelo on loan from Manchester City. Likely to include buy option. 28yo Portugal international has seen #MCFC minutes limited recently + #FCBayern long-term admirers. W/ @polballus for@TheAthleticFC https://t.co/JyM32rNz5d— David Ornstein (@David_Ornstein) January 30, 2023