Borussia rozpocznie marsz w górę tabeli? Marco Reus i spółka przed sporym wyzwaniem

Z pewnością nie tak Edin Terzic wyobrażał sobie drugi sezon w roli pierwszego szkoleniowca Borussii Dortmund. Klub z Zagłębia Ruhry po raz kolejny miał rzucić wyzwanie Bayernowi Monachium, ale jak na razie bardzo mu do tego daleko. Die Borussen wygrali zaledwie 7 z 13 ligowych spotkań i z dorobkiem 25 punktów zajmują dopiero piąte miejsce w tabeli Bundesligi – 10 punktów za Bayerem Leverkusen i 7 za wspomnianym Bayernem, który ma jednak zaległe spotkanie do rozegrania. Ekipa prowadzona przez 41-latka stosunkowo szybko odpadła także z krajowego pucharu, ulegając w minioną środę Stuttgartowi (0:2) na etapie 1/8 finału. Jedynym pocieszeniem dla fanów BVB jest postawa ich ulubieńców w Lidze Mistrzów, gdzie na kolejkę przed końcem fazy grupowej są oni już pewni awansu do dalszych gier. Nie przesłania to jednak rezultatów osiąganych w Bundeslidze, gdzie Borussia zwyczajnie rozczarowuje. Być może dobrą okazją do odwrócenia tego trendu będzie sobotni, domowy pojedynek przeciwko RB Lipsk. Bukmacherzy z TOTALbet uważają zwycięstwo gospodarzy za całkiem realny scenariusz, choć minimalnym faworytem tego meczu będą w ich opinii gracze z Lipska. Kurs na wygraną wynosi w przypadku Borussii 2.63, Lipska – 2.53.

Trzeba przy tym zauważyć, że także klub wchodzący w skład koncernu Red Bulla nie gra w obecnych rozgrywkach na miarę swoich możliwości. Podopieczni Marco Rose w tabeli Bundesligi okupują aktualnie czwarte miejsce, mając punkt więcej niż ich najbliższy rywal. Nie zmienia to faktu, że strata do prowadzącego Bayeru Leverkusen i tak jest już pokaźna, wynosi bowiem 9 „oczek”. Klub z Lipska – podobnie jak BVB – pożegnał się już także z rozgrywkami Pucharu Niemiec, przegrywając w 1/16 finału z VfL Wolfsburg (0:1). Podobieństw jest zresztą więcej, także w Lidze Mistrzów lipszczanie są już bowiem pewni awansu do fazy pucharowej, zajmując w swojej grupie drugie miejsce – jedynie za plecami Manchesteru City. To wszystko sprawia, że oba kluby w najbliższym czasie będą mogły z czystym sumieniem skupić się na rozgrywkach ligowych i próbie zniwelowania strat do ścisłej czołówki. W bezpośrednim pojedynku tylko jeden z nich będzie jednak mógł sięgnąć po pełną pulę. Który? Niezwykle trudno odpowiedzieć na to pytanie. Potencjał tych drużyn zdaje się być bardzo zbliżony, o czym świadczą także kursy przygotowane z okazji tego meczu przez TOTALbet. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo Borussii płaci bowiem 2.63 zł, analogiczny zarobek w przypadku wygranej Lipska wyniesie z kolei 2.53 zł.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Borussia Dortmund – 2.63

remis – 3.95

RB Lipsk – 2.53

Podwójna szansa:

1X – 1.51

12 – 1.27

X2 – 1.49

Borussia Dortmund strzeli gola:

tak – 1.17

nie – 4.70

RB Lipsk strzeli gola:

tak – 1.16

nie – 4.75

Strzelec gola:

Lois Openda (RB Lipsk) – 2.28

Niclas Fuellkrug (BVB) – 2.67

Benjamin Sesko (RB Lipsk) – 2.76

Sebastien Haller (BVB) – 2.86

Youssoufa Moukoko (BVB) – 2.93

Timo Werner (RB Lipsk) – 3.25

Podane kursy mogą ulec zmianie.

