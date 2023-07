Lukas Podolski wieszczy przyszłość. Powiedział o następcy Lewandowskiego, nie ma wątpliwości

Bayern Monachium w sezonie 2022/2023 wygrał mistrzostwo Niemiec, jednak nie zrobił tego bez problemów. Do końca klub z Monachium musiał walczyć o tytuł i liczyć na to, że Borussia Dortmund potknie się w której kolejce Bundesligi. Szczęście sprzyjało Monachijczykom i ostatecznie tak właśnie się stało, ale w klubie zrozumiano, że potrzebny jest w końcu odpowiedni następca dla Roberta Lewandowskiego. W tej roli wymieniano wielu napastników, jednak wiele wskazuje na to, że drużyna z Bawarii najbardziej zainteresowana jest sprowadzeniem Harry'ego Kane'a z Tottenhamu. W rozmowie dla niemieckich mediów do tematu odniósł się napastnik Górnika Zabrze, Lukas Podolski, który stwierdził, że takie przenosiny bardzo pomogłyby Bayernowi.

Lukas Podolski szczerze o transferze następcy Lewandowskiego. Wierzy w sukces

- Nie ma wątpliwości, że to topowy napastnik, zaś transfer do Bayernu może być jego ostatnią prawdziwą szansą w karierze. (...) Bayern nie ma obecnie typowej, klasycznej "9" która gwarantowałby w sezonie minimum 20-25 bramek. On jest świetnym napastnikiem, klasyczną dziewiątką. Harry Kane to napastnik kompletny, a Bawarczykom takiego brakuje, co było widać w zeszłym sezonie. Pozyskano Sadio Mane, ale on nie jest "9" (…). Harry może być właśnie napastnikiem, której od miesięcy potrzebuje Bayern - powiedział Podolski cytowany przez portal "meczyki.pl".